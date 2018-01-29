Sağlık Bakanlığı fiyat güncellemesi nedeniyle ilaç sıkıntısı olduğu iddiasını yalanladı

AKSAKLIK OLUŞMASI DURUMUNDA NE YAPILMALI?

Senim Tanay

açıklamasında İlaç Takip Sistemi (İTS) verilerine göre ülkemizde şu anda hiçbir kanser ilacı tedariğinde sıkıntı yaşanmadığı belirtildi.Medimagazin’in haberine göre Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Ayrıca kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ithal ilaçların temininde de sıkıntı yoktur. Bu konuda sıkıntı olmadığı gibi endişeye de mahal yoktur. Türkiye'dedönemsel Avro kur değişikliğine bağlı olarak her yıl bir kez güncellenmektedir. Bakanlığımız, hastalarımızın bu süreçte ilaç tedarik sorunu yaşamaması için gerekli tüm tedbirleri almıştır.Alınan önlemlere rağmen herhangi bir aksaklık oluşması halinde hastalarımız, “ilac.tedarik@titck.gov.tr” ya da “halkla.iliskiler@titck.gov.tr” adreslerine e-posta gönderebilir; (0312) 218 30 00 numaralı telefondan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na ulaşabilirler.Bakanlığımız, hastalarımızın ilaca erişimini kesintisiz bir şekilde sağlamak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmekte olup, medya kuruluşlarımızı da hasta ve yakınlarını endişeye sevk edecek asılsız haberler konusunda duyarlı olmaya davet etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.”