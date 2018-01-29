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Sağlık Bakanlığı fiyat güncellemesi nedeniyle ilaç sıkıntısı olduğu iddiasını yalanladı

Sağlık Bakanlığı, ilaç fiyat güncellemesi nedeniyle stoklarının olduğu ve bazı kanser ilaçlarının bulunamadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
 

29 Ocak 2018, Pazartesi 13:38
Sağlık Bakanlığı fiyat güncellemesi nedeniyle ilaç sıkıntısı olduğu iddiasını yalanladı
Sağlık Bakanlığı açıklamasında İlaç Takip Sistemi (İTS) verilerine göre ülkemizde şu anda hiçbir kanser ilacı tedariğinde sıkıntı yaşanmadığı belirtildi.

Medimagazin’in haberine göre Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Ayrıca kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ithal ilaçların temininde de sıkıntı yoktur. Bu konuda sıkıntı olmadığı gibi endişeye de mahal yoktur. Türkiye'de ilaç fiyatları, dönemsel Avro kur değişikliğine bağlı olarak her yıl bir kez güncellenmektedir. Bakanlığımız, hastalarımızın bu süreçte ilaç tedarik sorunu yaşamaması için gerekli tüm tedbirleri almıştır.

AKSAKLIK OLUŞMASI DURUMUNDA NE YAPILMALI?

Alınan önlemlere rağmen herhangi bir aksaklık oluşması halinde hastalarımız, “ilac.tedarik@titck.gov.tr” ya da “halkla.iliskiler@titck.gov.tr” adreslerine e-posta gönderebilir; (0312) 218 30 00 numaralı telefondan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na ulaşabilirler.

Bakanlığımız, hastalarımızın ilaca erişimini kesintisiz bir şekilde sağlamak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmekte olup, medya kuruluşlarımızı da hasta ve yakınlarını endişeye sevk edecek asılsız haberler konusunda duyarlı olmaya davet etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.”


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