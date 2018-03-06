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Sağlık Bakanlığı'nca şehit çocuklarına bisiklet hediye edildi

Elazığ’da, Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen "Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" kapsamında şehit ailelerinin çocuklarına bisiklet hediye edildi

Sağlık Bakanlığı'nca şehit çocuklarına bisiklet hediye edildi
Sağlık Bakanlağı tarafından gönderilen 19 bisiklet, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2-11 yaş arasındaki şehit çocuklarına düzenlenen programla verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü konferans solununda düzenlenen programda konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, bir toplumun gelişmesinin ve kalkınmasının sağlıklı bireylerin yetişmesiyle mümkün olacağını belirtti.

Ülke olarak hem yurt içinde hem de yurt dışında terör unsurlarına karşı yoğun bir mücadele verildiğini anımsatan Kaldırım, bu mücadelede güvenlik güçlerinin büyük bir kahramanlık örneği sergilediğini vurguladı.

'ŞEHİT AİLELERİ KUTSAL EMANETTİR'


Bu mücadelede şehitler verildiğini aktaran Kaldırım, şehitlerin geride bıraktığı ailelerinin kendileri için kutsal birer emanet olduğunu aktardı.

Kaldırım, şöyle devam etti: "Devlet olarak çocuklarımıza en güzel geleceği hazırlama noktasında bütün gayretimizi ve hizmetimizi gösteriyoruz. Bu anlamlı program için Sağlık Bakanlığımızı ve İl Sağlık Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. İnşallah daha sağlıklı, iyi donanımlı, maddi ve manevi daha iyi yetişmiş nesiller yetiştirmek adına, geleceğimizi ve hatta insanlığı emanet edeceğimiz bu gençlere bu tür programların katkı vereceğinden eminim. Bu ve benzeri hizmetlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

'ONLARA GÖZ BEBEĞİ GİBİ BAKMAMIZ BİR VEFA BORCUDUR'


İl Sağlık Müdürü Cahit Polat ise Sağlık Bakanlığının sağlıklı bir toplum için sürekli olarak proje çalışmaları yürüttüğünü dile getirdi.

Ortaya konulan projeler ile toplumda aktivite seviyelerinin arttırılması ve hareketli bir hayatın kültür haline getirilmesinin hedeflendiğini aktaran Polat, "Bu çocuklar şehitlerimizin bize birer emanetidir. Bizim onlara göz bebeği gibi bakmamız bir vefa borcudur. Onlar bu ülkede rahat, huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşayalım diye şehadete yürüdüler. Allah onların şehadetlerini kabul etsin. Onların şehadetleri önünde saygıyla eğiliyoruz." diye konuştu.


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