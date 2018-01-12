Sağlık Bakanlığı'ndan bir 'ibuprofen' açıklaması daha

'ÖNLEM ALINMASINA GEREK DUYULMAMIŞTIR'

'Ibuprofen etken maddeli ilaçlar kısır yapıyor' iddiasına Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Senim Tanay

, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bilimsel Farmakovijilans Komisyonu'nun toplanarak "etkin maddeli ilaçların erkeklerde kısırlığa yol açtığı" iddialarının kaynağı olan makale ve literatürleri değerlendirdiğini açıkladı.Bilimsel komisyon, 14 erkek üzerinde 6 haftalık kullanımı belirtilen sonuçlardan ibuprofen etkin maddeli ilaçların kısırlığa yol açtığı kanısına ulaşılamayacağı sonucuna vardı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Temel amaç olarak kısırlığın değerlendirilmediği çalışmada, ilaç kullanımı ile ilgili geçici birtakım hormonal değişikliklerin olduğu, ancak erkeklik hormonunun (testesteron) kandaki düzeyinin değişmediği belirlenmiştir. İddialara yönelik bir önlem alınmasına bu aşamada gerek duyulmamıştır. Konuyla ilgili bilimsel çalışmalar komisyonumuz tarafından yakından takip edilecektir. Tüm ilaçlarda olduğu gibi ibuprofen etkin maddeli ilaçların da hekim kontrolünde kullanılması gerektiği unutulmamalıdır."