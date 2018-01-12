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Sağlık Bakanlığı'ndan bir 'ibuprofen' açıklaması daha

Sağlık Bakanlığı, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bilimsel Farmakovijilans Komisyonu, ibuprofen etkin maddeli ilaçların kısırlığa yol açtığı kanısına ulaşılamayacağı sonucuna varmıştır" açıklamasında bulundu

12 Ocak 2018, Cuma 16:46
Sağlık Bakanlığı'ndan bir 'ibuprofen' açıklaması daha
Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bilimsel Farmakovijilans Komisyonu'nun toplanarak "ibuprofen etkin maddeli ilaçların erkeklerde kısırlığa yol açtığı" iddialarının kaynağı olan makale ve literatürleri değerlendirdiğini açıkladı.

Bilimsel komisyon, 14 erkek üzerinde 6 haftalık kullanımı belirtilen sonuçlardan ibuprofen etkin maddeli ilaçların kısırlığa yol açtığı kanısına ulaşılamayacağı sonucuna vardı.

'ÖNLEM ALINMASINA GEREK DUYULMAMIŞTIR'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Temel amaç olarak kısırlığın değerlendirilmediği çalışmada, ilaç kullanımı ile ilgili geçici birtakım hormonal değişikliklerin olduğu, ancak erkeklik hormonunun (testesteron) kandaki düzeyinin değişmediği belirlenmiştir. İddialara yönelik bir önlem alınmasına bu aşamada gerek duyulmamıştır. Konuyla ilgili bilimsel çalışmalar komisyonumuz tarafından yakından takip edilecektir. Tüm ilaçlarda olduğu gibi ibuprofen etkin maddeli ilaçların da hekim kontrolünde kullanılması gerektiği unutulmamalıdır."

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