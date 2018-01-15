Sağlık Bakanlığı'ndan engelli raporlarında yeni düzenleme

'RAPOR ALMALARINI KOLAYLAŞTIRACAĞIZ'

Senim Tanay

, bakanlıkta düzenlenen "Antibiyotik Kullanımı Tanıtım Toplantısı"nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Bir gazetecinin, Ankara'da bir hastanenin verdiğindan bazılarının sahte olduğunun tespit edilmesinin ardından bakanlığın bu konuda herhangi bir tedbir alıp almayacağına ilişkin sorusu üzerine Demircan, engelli raporlarıyla ilgili zaman zaman yanlış ve suç oluşturan uygulamaların ortaya çıktığını ifade etti.Bakanlığın bu tür uygulamalara karşı hemen harekete geçtiğini ve savcılık tarafından da sorunun takip edildiğini vurgulayan Demircan, engelli raporlarının Türkiye'de önemli bir konu olduğunu, engelli vatandaşları hastanelerde polikliniklerde rapor için dolaşmak zorunda kaldıklarına dikkati çekti.Ahmet Demircan, bu tür durumların önüne geçmek ve engelli vatandaşların daha uygun şartlarda ve kolay bir şekilde rapor alabilmeleri için yeni bir düzenlemeyi başlattıklarını belirterek şöyle devam etti: