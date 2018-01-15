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Sağlık Bakanlığı'ndan engelli raporlarında yeni düzenleme

Engelli raporlarıyla ilgili yeni bir düzenleme başlattıklarını ve rapor alımını kolaylaştıracaklarını söyleyen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan "Her ilde, her hastanede değil, bizim belirlediğimiz hastanelerde raporlar verilecek. Engelli vatandaşlarımız poliklinik dolaşmadan, doktorlarımız onların ayağına gidecek ve rapor verilecek" dedi

15 Ocak 2018, Pazartesi 17:45
Sağlık Bakanlığı'ndan engelli raporlarında yeni düzenleme
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bakanlıkta düzenlenen "Antibiyotik Kullanımı Tanıtım Toplantısı"nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

Bir gazetecinin, Ankara'da bir hastanenin verdiği engelli raporlarından bazılarının sahte olduğunun tespit edilmesinin ardından bakanlığın bu konuda herhangi bir tedbir alıp almayacağına ilişkin sorusu üzerine Demircan, engelli raporlarıyla ilgili zaman zaman yanlış ve suç oluşturan uygulamaların ortaya çıktığını ifade etti.

Bakanlığın bu tür uygulamalara karşı hemen harekete geçtiğini ve savcılık tarafından da sorunun takip edildiğini vurgulayan Demircan, engelli raporlarının Türkiye'de önemli bir konu olduğunu, engelli vatandaşları hastanelerde polikliniklerde rapor için dolaşmak zorunda kaldıklarına dikkati çekti.

'RAPOR ALMALARINI KOLAYLAŞTIRACAĞIZ'

Ahmet Demircan, bu tür durumların önüne geçmek ve engelli vatandaşların daha uygun şartlarda ve kolay bir şekilde rapor alabilmeleri için yeni bir düzenlemeyi başlattıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Bu düzenlemeyle her ilde, her hastanede değil, bizim belirlediğimiz hastanelerde raporlar verilecek. Engelli vatandaşlarımız poliklinik dolaşmadan, engelli vatandaşlarımızın ayağına doktorlarımız gelerek raporlar verilecek. Raporlar e-devlet ortamına veriliyordu, bundan sonra da bu şekilde devam edecek. Engelli vatandaşımızın raporu ne durumdadır, neyi ifade ediyor, e-devlet sistemi üzerinden ulaşılabilecek. Engelli vatandaşlarımızın rapor almalarını kolaylaştırmış olacağız  Fonksiyonunu da tam denetlenebilir, gözlenebilir bir hale getireceğiz. Amacımız bu tür yanlış uygulamaların da önüne geçmektir."


 


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