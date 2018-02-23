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Sağlık Bakanlığı'ndan skandal görüntülere soruşturma

​Sağlık Bakanlığı tarafından, "İnsanların Acıları ile Dalga Geçen Sağlık Çalışanları" isimli videoyu sosyal medyada paylaşan görevliler hakkında soruşturma başlatıldı

23 Şubat 2018, Cuma 21:54
Sağlık Bakanlığı'ndan skandal görüntülere soruşturma
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İnsanların Acıları ile Dalga Geçen Sağlık Çalışanları" isimli videoda yer alan, Adıyaman’da bir grup sağlık çalışanının gittikleri taziyede ağlayan cenaze yakınını taklit ettikleri olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nün inceleme başlattığı bildirildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA TEDBİRİ

Açıklamada, video kaydının 10 Şubat gecesi 112 istasyonunda dinlenme esnasında çekildiği ve 19 Şubat’ta sosyal medyada paylaşıldığının anlaşıldığı belirtildi.

Paylaşımda bulunan görevlilerle ilgili valilik onayı ile disiplin soruşturması başlatıldığı ifade edilen açıklamada, görevlilere, 23 Şubat tarihinde görevlerinden uzaklaştırma tedbiri uygulandığı bilgisi paylaşıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA


Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İnsanların acıları ile dalga geçen sağlık çalışanları adlı videonun sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine bakanlığımız hemen harekete geçmiş ve müessif hadisenin Adıyaman’da gerçekleştiği tespit edilmiştir. Olay öğrenilir, öğrenilmez bakanlığımızın talimatı ile İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli incelemeyi başlatmıştır. Buna göre; söz konusu video kaydının 10.02.2018 günü gecesi 112 istasyonunda dinlenme esnasında çekildiği ve 19.02.2018 tarihinde de sosyal medyada paylaşıldığı anlaşılmıştır. Paylaşımda bulunan görevlilerle ilgili Valilik Onayı ile Disiplin Soruşturması başlatılmıştır. Ayrıca  soruşturmanın selameti için adı geçen kişilere  23.02.2018 tarihinde görevlerinden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır."


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