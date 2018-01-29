Sağlık Bakanlığı'ndan Zika virüsü açıklaması



"TÜRKİYE ZİKA VİRÜSÜNÜN BULUNMADIĞI ÜLKELERDEN BİRİ"



NE OLMUŞTU?

Gizem Yetil

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Rus turistleri Türkiye'nin sahil bölgelerinde Zika virüsü taşıyan sineklerin tespit edildiği yönünde uyarıda bulundu.ndan bir yetkili, bu uyarının ardından Sputnik'e konuştu.Türkiye'nin bazı bölgelerinde teorik olarak Zika virüsü taşıyıcısı olabilecek sivrisinek türleri görüldüğünü ancak analizler sonucunda bunların Zika virüsü taşımadığının tespit edildiğini belirtti."Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Türkiye, Zika virüsünün bulunmadığı ülkelerden biri. Bakanlığımız, virüsün Türkiye'de görülmemesi için tüm önlemleri alıyor" dedi.Yetkili, söz konusu virüsün turizm sektörü için herhangi bir tehdit oluşturmadığını da vurguladı.Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Rus turistlere Türkiye'nin sahil bölgelerinde Zika virüsü taşıyan sineklerin tespit edildiği yönünde uyarıda bulunmuştu.Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) da, Rus tur şirketlerinden Türkiye'de tatil rezervasyonu yapmak isteyen turistlere ülkede Zika virüsü taşıyan sineklere rastlandığı konusunda bilgi vermelerini istemişti.