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Sağlık Bakanlığı'ndan Zika virüsü açıklaması

Bakanlıktan bir yetkili, Sputnik'e yapılan açıklamada, "Türkiye'de 4 Zika vakasına rastlandı. Vakalar, vatandaşlarımızın 2017 yılında Küba'da bulundukları sırada virüs kapmaları sonucunda oluştu. Yani, Türkiye'de lokal bir enfeksiyon kaynağı bulunmuyor" dendi

29 Ocak 2018, Pazartesi 23:24
Sağlık Bakanlığı'ndan Zika virüsü açıklaması
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Rus turistleri Türkiye'nin sahil bölgelerinde Zika virüsü taşıyan sineklerin tespit edildiği yönünde uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkili, bu uyarının ardından Sputnik'e konuştu.

Türkiye'nin bazı bölgelerinde teorik olarak Zika virüsü taşıyıcısı olabilecek sivrisinek türleri görüldüğünü ancak analizler sonucunda bunların Zika virüsü taşımadığının tespit edildiğini belirtti.


"TÜRKİYE ZİKA VİRÜSÜNÜN BULUNMADIĞI ÜLKELERDEN BİRİ"


"Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Türkiye, Zika virüsünün bulunmadığı ülkelerden biri. Bakanlığımız, virüsün Türkiye'de görülmemesi için tüm önlemleri alıyor" dedi.

Yetkili, söz konusu virüsün turizm sektörü için herhangi bir tehdit oluşturmadığını da vurguladı.


NE OLMUŞTU?


Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Rus turistlere Türkiye'nin sahil bölgelerinde Zika virüsü taşıyan sineklerin tespit edildiği yönünde uyarıda bulunmuştu.

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) da, Rus tur şirketlerinden Türkiye'de tatil rezervasyonu yapmak isteyen turistlere ülkede Zika virüsü taşıyan sineklere rastlandığı konusunda bilgi vermelerini istemişti.


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