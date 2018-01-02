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Sağlık Bakanlığı tedavi edilmeyen HIV'li hasta için soruşturma başlattı

Sağlık Bakanlığınca, HIV'li hastanın ameliyatına doktorların girmediği iddialarına ilişkin, ilgili üniversite tarafından gerekli inceleme ve soruşturmalar yapılarak sonuç Sağlık Meslekleri Kurulu'na intikal ettirileceği bildirildi

02 Ocak 2018, Salı 19:25
Sağlık Bakanlığı tedavi edilmeyen HIV'li hasta için soruşturma başlattı
Sağlık Bakanlığınca, Diyarbakır'da bir hastanede HIV'li hastanın ameliyatına doktorların girmediği iddialarına ilişkin, "Tedaviden imtina etmek veya hasta seçmek gibi hekim meslek etiğiyle bağdaşmayan davranışları tasvip etmiyor; bu ve benzer davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımların uygulanacağının kamuoyunca bilinmesini istiyoruz." ifadesi kullanıldı.
 

AMELİYAT EDİLMEDİ İDDİASI


Bazı basın yayın organlarında "HIV'li olduğu için ameliyat edilmedi" başlığıyla yer alan habere ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu iddialarla ilgili olarak Sağlık Meslekleri Kurulu'nun görev, sorumluluk ve yetkileri çerçevesinde gerekli adımları atacağı bildirildi.

'MESLEK ETİĞİYLE BAĞDAŞMIYOR'

Kurulun çalışma usulleri gereği öncelikle ilgili üniversite tarafından gerekli inceleme ve soruşturmalar yapılarak sonucun Sağlık Meslekleri Kuruluna intikal ettirilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Meslekleri Kurulumuz, bu safhaların tamamlanmasının ardından gerekli çalışmaları yapacaktır. Sağlık Bakanlığı olarak, tedaviden imtina etmek veya hasta seçmek gibi hekim meslek etiğiyle bağdaşmayan davranışları tasvip etmiyor; bu ve benzer davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımların uygulanacağının kamuoyunca bilinmesini istiyoruz."

AA

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