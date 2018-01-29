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Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Gürcistan'daki üniversiteler arasında iş birliği

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gürcistan Tiflis Devlet Tıp Üniversitesi, Ivane Javakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesi ve Batum Şota Rustavelli Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı

29 Ocak 2018, Pazartesi 10:24
Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Gürcistan'daki üniversiteler arasında iş birliği
Gürcistan Büyük Millet Meclisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlia Nakashidze ve çeşitli üniversitelerin daveti üzerine Gürcistan'a giden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadrettin Pençe ve beraberindeki heyet, Tiflis Devlet Tıp Üniversitesi Hastanesi ile simülasyon merkezini ve Şota Rustavelli Üniversitesi Onkoloji Kliğini ziyaret ederek, Tiflis ve Batum'daki sağlık altyapısına ilişkin incelemelerde bulundu.

BİRÇOK ALANDA İŞ BİRLİĞİ SAĞLANDI

Ziyarette, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Gürcistan Tiflis Devlet Tıp Üniversitesi, Ivane Javakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesi ve Batum Şota Rustavelli Üniversitesi arasında birçok alanda iş birliği protokolü yapıldı.

Yapılan protokoller çerçevesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından Gürcistan'da Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu açılması, kısa ve uzun süreli öğrenci ve akademisyen değişim programları, öğretim elamanları ve araştırmacılar ile öğrencilerin değişimi konusunda mutabakat sağlandı.

 


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