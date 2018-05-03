Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi yerli simülasyon robotları üretecek

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tataristan merkezli Eidos-Meditsina firması ile imzaladığı protokol kapsamında ortak simülasyon ve modelleme robotları üretecek

03 Mayıs 2018, Perşembe 13:14
Sağlık Bilimleri Üniversitesi yerli simülasyon robotları üretecek
Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre protokol kapsamında Türkiye'de ortaklaşa kurulacak şirket, Pendik'te 55 dönümlük araziye yapılacak Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti'nde faaliyete geçecek. Şirket bünyesinde yenilikçi simülasyon ve modelleme robotları konusunda laboratuvar kurularak, seri üretim yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Cevdet Erdöl, modern tıp eğitiminde artık hasta yerine simülatörlerin, maketlerin, robotların kullanıldığını ifade etti. 

Projelendirme çalışmalarının devam ettiği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Teknokenti'nde ilaç, tıbbi cihaz ve sağlık harcamaları alanında yerli üretimi teşvik etmeye yönelik teknolojik çalışmalar yapacaklarını vurgulayan Erdöl, şunları kaydetti:

"Eidos-Meditsina ile imzaladığımız bu protokol, üniversitemizin ve ülkemizin yerli tıbbi cihaz üretimi hedefleri bakımından bir milattır. Bu protokol kapsamında Eidos-Meditsina ile kuracağımız ortak firma yerli simülasyon ve modelleme robotları üretecek. Şu anda bu cihazların büyük bir kısmını ithal ediyoruz. İnanıyorum ki 2023 yılında tıbbi simülatör robotları ihraç eden bir üniversite olacağız. Teknokentimizde yerli ve milli sağlık yazılımları, aşı çalışmaları, ilaç üretimi, sağlık danışmanlık hizmetleri ve biyo-medikal mühendislik hizmetleri kapsamında ürün ve materyal geliştirmeye yönelik 'Ben de varım' diyen babayiğitlere kapımız sonuna kadar açık."


'TIBBİ HATALARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK'


Tataristan'da 2011 yılından bu yana tıbbi simülatör üreten Eidos-Meditsina firmasının Genel Müdürü Lenar Valeev ise ürettikleri simülatörlerin ameliyat eğitimlerine imkan sağlayacağını, bu sayede tıbbi hataların da önüne geçileceğini vurguladı.

Şirketlerinin yenilikçi robotik teknolojilerin üretimi ve bu ürünlerin araştırma geliştirme çalışmalarında uzmanlaştığına işaret eden Lenar Valeev, "Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türk dili konuşan ülkelere ihracatımız bulunmaktadır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile kuracağımız firma ile hem Türkiye'nin tıbbi simülatör ihtiyacını yerli kaynaklarla sağlayacağız hem de dünyanın pek çok ülkesine ihraç edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Flaş! 2018 DGS'nin tarihi ertelendi! (2018 DGS ne zaman yapılacak?)

Flaş! 2018 DGS'nin tarihi ertelendi! (2018 DGS ne zaman yapılacak?)
YÖK'ten bölünen bazı üniversitelere yeni 'yetki devri modeli'

YÖK'ten bölünen bazı üniversitelere yeni 'yetki devri modeli'
Yeditepe Üniversitesi baharı şenlikle kutluyor

Yeditepe Üniversitesi baharı şenlikle kutluyor
Prof.Dr. Gazi Yaşargil proje yarışmasında finalistler yarışacak

Prof.Dr. Gazi Yaşargil proje yarışmasında finalistler yarışacak
Vakıf üniversitelerinin mali işlerine denetim

Vakıf üniversitelerinin mali işlerine denetim
MEB’den yeni yarışma

MEB’den yeni yarışma
7. sınıf öğrencisi Süheyla kitap yazdı

7. sınıf öğrencisi Süheyla kitap yazdı
KTÜ'de 14 hemşirelik bölümü öğrencisine ders kaydı şoku

KTÜ'de 14 hemşirelik bölümü öğrencisine ders kaydı şoku
Rehber öğretmenler Korkut Ata Üniversitesi'nde bir araya geldi

Rehber öğretmenler Korkut Ata Üniversitesi'nde bir araya geldi
ÖSYM üniversite sınavı önlemlerini masaya yatırdı

ÖSYM üniversite sınavı önlemlerini masaya yatırdı

ALES adaylarına saat uyarısı

ALES adaylarına saat uyarısı