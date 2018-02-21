Sağlık harcamasında farka dikkat

HASTALIKLAR ARTIYOR



MAAŞTAN ALINIYOR



HANGİ PARALAR KESİLİYOR?



YÜZDE 10’U BULUYOR



BAZI HASTANELERDE FARK DAHA FAZLA

İdil Janet Demiray

Belli bir yaştan sonra kendinize ne kadar bakarsanız bakın hastalığa yakalanıyorsunuz. Kalp tekliyor, böbrek alarm veriyor, şeker, tansiyon çıkıyor... Yaşlı ve emekli kişilerin sağlıkla ilgili sorunları saymakla bitmez. Yeterli beslenememek de hastalıklara davetiye çıkarıyor.Emeklinin bir ayağı hastanede bir ayağı eczanede. Dolayısıyla emeklilerin maaşlarından, gittiği hastanelerden muayane ve ilaç katkı payı adı atlında para kesiliyor. Eczanelere de para ödemek zorunda kalıyor. Emekli belki hastanede veya eczanede para ödemiyor ama fark ve katkı payları maaşlardan her ay kesiliyor.Emekliler devlet hastanesine gidince muayane 6 lira, eğitim araştırma hastanelerinde 7 lira, üniversite hastanelerinde 8 lira, özel hastanelerde 15 lira fark ödüyor. 10 gün içinde aynı uzmanlık dalında farklı hastaneye gidenler 5 lira fark ödüyor. Ödenenler bununla sınırlı değil. Emekliler reçetedeki 3 ilaca kadar 3 lira, 3 ilaçtan sonra her bir ilaç için 1 lira ödüyor.Ayrıca, reçete toplamının yüzde 10’unu da fark olarak ödüyor. İlaç ve reçete parası doğrudan maaştan kesiliyor. Bunun dışında eczanelerde eşdeğer ilaca göre fiyat farkları da oluşuyor. Bu farklar ise elden ödeniyor. Emekli raporlu dahi olsa 5 kutu ilaçta 16-17 lira ilaç fiyat farkı ödemek zorunda kaldığını dile getiriyor.Daha iyi hizmet beklentisi nedeniyle bazı emekliler özel hastanelerde muayene olmayı tercih ediyor. Yine burada fark ücreti çıkıyor. Özel hastanelerde SGK’nın belirlediği muayene ücretinin yüzde 200’üne kadar ilave fark alınıyor. Örneğin; yaşlılık hastalığıyla (Geriatri) devlet hastanesinde muayene olduğunda 6 lira katılım payı kesiliyor. Özele gittiğinde ise 105 lira ödüyor. Bunun 60.48 lirası muayene farkı, 30.24 lirası SGK’nın hastaneye ödediği para, 15 lirası da katılım payı.