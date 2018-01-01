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Sağlık rezidansı satışa çıktı

Ant Yapı, İstanbul Çamlıca’da yeni projesi ‘Antwell Life Care Residence’ı inşa ediyor. Projede, sosyal donatılar ve rezidans hizmetlerinin yanı sıra sağlık ihtiyaçları da karşılanacak. Dünyanın birçok ülkesinde benzerleri bulunan proje, Türkiye’deki bir ilk olacak

Sağlık rezidansı satışa çıktı
‘Antwell Life Care Residence’ ile sağlık rezidansı hizmeti sunacaklarını belirten Ant Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Okay, “Kapsamlı bir sağlık hizmetini, Türkiye’nin önde gelen sağlık kuruluşu Acıbadem Sağlık Grubu ile iş birliğine giderek, Antwell sakinlerinin tüm sağlık ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde sunmayı planladık” dedi. 
 

ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ 


Antwell projesine sağlık hizmetleri kapsamında dahil olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Acıbadem Sağlık Grubu Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Rasim Topuz ise, “Antwell’de kişiye özel 7/24 sağlık hizmeti sunacağız. Düzenli doktor muayenesi, tetkik ve laboratuvar destek hizmetleri, hemşire ve hastabakıcı hizmetleri, fizyoterapi ve diyetisyen hizmetleri ile yatılı refakatçi desteği sağlayacağız” diye konuştu. 
 

ANTWELL’DE NELER VAR? 


Antwell, 157 rezidans ve 13 mağazadan oluşuyor. Daireler 1+0, 1+1 ve 2+1 tipinde. Projede güvenlik hizmeti dışında ortak hobi ve sosyal alanlar ile eğitmen desteğinin alınabileceği spor tesisleri de bulunuyor. 
 
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