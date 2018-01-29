Sağlık sektöründe bir dev satın alma daha

BİR HAFTADA İKİNCİ SATIN ALMASINI YAPTI

Nazlı Erdol

Fransız ilaç üreticisi, Belçikalı bioteknoloji firması'i ,3,9 milyar euroya satın alıyor., daha önce Danimarkalı'in 2,6 milyar euroluk teklifini geri çevirmişti.Sanofi'den yapılan açıklamaya göre Ablynx'e hisse başı 45 euro ödenecek. Bu da Novo Nordisk'in teklifinin iki katından fazlasına denk geliyor.Sanofi CEO'su, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ablynx'le birlikte araştırma ve geliştirme alanlarındaki stratejik dönüşümümüzü sürdüreceğiz. Ayrıca, nadir görülen kan dolaşımı bozukluklarının tedavisindeki büyümemiz de güçlenecek" ifadelerini kullandı.Sanofi, hâlihazırda Ablynx'in önemli ortaklarından. İki şirket, Temmuz 2017'de attıkları imza kapsamında ateşli hastalıklar üzerine beraber çalışacaklarını duyurmuştu.Satın almanın ardından Sanofi, Ablynx'in en önemli varlığı, test aşamasındaki pıhtılaşma bozukluğu ilacı Caplacizumab'a da ulaşabilecek.Sağlık sektöründeki multimilyar dolarlık anlaşmalar ocak ayında artış gösterdi.merkezli, geçen hafta yaptığı açıklamada kanser alanında uzmanlaşmış'i 9 milyar dolara satın alacaklarını açıklamıştı.Sanofi, 22 Ocak'ta yedi yılın en büyük anlaşmasını yaparak, hemofili (kanın pıhtılaşmaması) alanında önemli çalışmaları bulunan Bioverativ'i 11,6 milyar dolara satın aldığını duyurmuştu.Satın almaların bu boyutta olmasının en önemli nedeni sektör devlerinin yeni ilaç geliştirmede verdikleri sözü tutma çabası ve bu konuda en yakın rakiplerinin daha küçük şirketler olması.