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Sağlıkçıya 5 müjde!

Sağlık Bakanlığı, yüzbinlerce sağlık çalışanının merakla beklediği kanun tasarısını tamamladı. Düzenlemeden 5 müjde çıktı.

Sağlıkçıya 5 müjde!
Kanun tasarısından çıkan müjdeler arasında her 4 yılda 1 yıl yıpranma payı verilmesi de var.

Başbakanlık'a sunulan ve Bakanlar Kurulu'nun onayının ardından TBMM'ye sunulacak tasarıdaki düzenlemeler şöyle: 

- Yıpranma payı sağlık çalışanlarına da verilecek. Bu sistemde çalışanlar mesleklerine göre yılda 90 güne kadar daha fazla prim kazanıyor. Bu sayede 20 yıl çalışan bir sigortalı 25 yıl çalışmış gibi oluyor ve emeklilik hesabı buna göre yapılıyor. 

- En düşük ücretle emekli olan doktorların maaşlarında bin liranın üzerinde iyileştirme yapılacak. 

- Döner sermaye paylarında düzenleme yapılacak. Üstün nitelikli cerrahi operasyonlarda döner sermaye geliri artırılırken, doktorun payı yükseltilecek. Böylelikle nitelikli doktorların ücretler nedeniyle özel sektöre kayması engellenecek. Doktora tıbbi işlemlerden dolayı sigorta yapılacak. 

- Yeni kanun tasarısıyla doktorlar ve sağlık çalışanlarının çalışma şartları iyileştirilecek. İyileştirmeler arasında hastanelerdeki personelin ihtiyacını giderecek kreş de olacak.

-Sağlık çalışanlarının emekli maaşlarıyla ilgili ek düzenleme gelecek. Döner sermaye ve diğer ek gelirlerin emeklilik maaşına yansımamasından dolayı çok sayıda sağlık çalışanı hak kazanmasına rağmen emekli olmuyordu. Yeni düzenleme ek gelirlerin emeklilik maaşına yansımasını sağlayacak.

- Erken emeklilik imkanı gelecek
- Ek ödemelerin emekli maaşına yansıması sağlanacak
-Nitelikli işe döner sermayeden daha yüksek pay ayrılacak
- Hastanelerde çalışanların çocukları için kreş açılacak
- Düşük maaşla emekli olan doktora bin liranın üstünde iyileştirme olacak.


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