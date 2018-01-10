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Sağlıklı ve lezzetli sofralar için: Kılıç Akdeniz levreği

Türkiye’nin taze balık markası Kılıç, konserve ürünleriyle yemek yapmaya fırsat bulamayanların yardımına koşuyor. Domates ve maydonozla marine edilen porsiyonluk paketlenen Akdeniz levreği, fırında 20 dakikada hazır hale geliyor

10 Ocak 2018, Çarşamba 15:21
Sağlıklı ve lezzetli sofralar için: Kılıç Akdeniz levreği
Avrupa’nın en büyük su ürünleri üreticisi Kılıç Deniz, sağlıklı ve pratik beslenmek isteyenlere konserve ürünlerini sunuyor. Kılıç, konserve ve paketli ürünleriyle balık keyfini zahmetsizce yaşatıyor. Geniş zamanlarda mutfakta harikalar yaratanlar, kısıtlı zamanda pratik ve lezzetli tarifler arıyor. Kısıtlı zamanlarda sağlıklı öğünler tüketmek isteyen kişilere özel hazırlanan Kılıç Akdeniz Levreği, fırında ya da mikrodalgada kolayca pişirilebiliyor.


Yoğun tempoda sağlıklı yaşamak mümkün


Domates ve maydonoz ile soslanan Akdeniz levreği, kılçıksız, zahmetsiz ve kokusuz olmasıyla sofraların vazgeçilmezlerinden oluyor. Özel tabağında 20 dakikada fırında hazırlanan Akdeniz levreği, günün yorgunluğunuzu atmanızı sağlıyor. Zamandan tasarruf ettiren Akdeniz levreği, damakları şenlendirirken yoğun tempoda formunu korumak isteyenlere alternatif bir lezzet olma özelliği taşıyor. Kılıç Deniz’in ekstra pratik konserve ve paketli ürünleri, Metro ve Carrefoursa’da satışa sunuluyor.



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