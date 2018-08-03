Sağlıkta tescilli başarı

Sağlık alanında tematik bir üniversite olan Bezmiâlem, alanlarında uzmanlaşmış 544 akademisyenle Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri Fakülteleri ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nun yanı sıra Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Ensitütüsü, Gastroentoroloji Enstitüsü’nde öğrencilerine eğitim ve araştırma imkanı sunuyor. 3322 öğrencisi bulunan üniversite; Derece Bursu, Akademik Başarı Bursu ve Sporcu Bursu gibi çok çeşitli burs imkânları da sunuyor. ABD’nin sağlık alanında önde gelen üniversitelerinden Johns Hopkins Üniversitesi başta olmak üzere uluslararası üniversite iş birlikleri ile de öğrencilerini yurt dışında eğitim imkânı ile buluşturuyor.