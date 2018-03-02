Sahada kalp krizi geçiren futbolcu yaşam savaşını kaybetti

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Amatör Küme takımlarından Yeşilyurtspor’da futbol oynayan ve geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu uzun süre yoğun bakımda yaşam savaşı veren Ramazan Gündür hayatını kaybetti

Sahada kalp krizi geçiren futbolcu yaşam savaşını kaybetti
Manisa 1. Amatör Küme C Grubu’nda oynanan Yeşilyurtspor - Salihli Gücü karşılaşmasının 60. dakikasında oyundan alınmasının ardından kalp krizi geçirerek tedavi altına alınan Yeşilyurtspor kaptanı Ramazan Gündür (35) üç haftalık yaşam savaşını kaybetti. 

3 HAFTALIK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
 

11 Şubat 2018 tarihinde Manisa 1. Amatör Küme C Grubu’nda oynanan Yeşilyurtspor - Salihli Gücü karşılaşmasında maçın 60. dakikasında oyundan alınan ve kulübede otururken kalp krizi geçiren Yeşilyurtspor kaptanı Ramazan Gündür’e ilk müdahale Yeşilyurtspor antrenörü Himmet Efe Cengiz tarafından sahada yapılmıştı. Salihli’de hastaneye kaldırılarak anjiyo yapılan ve sonrasında yoğun bakımda tedavi altına alınan Gündür, burada üç haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. 



Evli ve 2 çocuk babası Ramazan Gündür’ün cenazesi 3 Mart 2018 Cumartesi günü saat 11.00’de Alaşehir Yeşilyurt Mahallesi Fevzi Çakmak Camisinden kaldırılacak. 

(Soner Vatansever /İHA)

Oyundan alınan amatör futbolcu, kulübede kalp krizi geçirdiOyundan alınan amatör futbolcu, kulübede kalp krizi geçirdi


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Rehabilitasyon merkezinden kaçan engelli öğrenci her yerde aranıyor

Rehabilitasyon merkezinden kaçan engelli öğrenci her yerde aranıyor
Kağıthane'de elektro şoklu sapık tutuklandı

Kağıthane'de elektro şoklu sapık tutuklandı
Bitlis'te yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 2 ölü 8 yaralı

Bitlis'te yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 2 ölü 8 yaralı
Parmağı kopan çocuğu hastane önünde bırakıp kaçtılar

Parmağı kopan çocuğu hastane önünde bırakıp kaçtılar
Hafriyat kamyonu yine can aldı

Hafriyat kamyonu yine can aldı
Anne ve babasını öldüren zanlı güvenlik kamerasında 

Anne ve babasını öldüren zanlı güvenlik kamerasında 
Muğla'da kaybolan tekneyi arama çalışmaları sürüyor

Muğla'da kaybolan tekneyi arama çalışmaları sürüyor

Bitlis'te 1 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi

Bitlis'te 1 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi
Antalya'da korkunç kaza! TIR alev alev yandı

Antalya'da korkunç kaza! TIR alev alev yandı
Diyarbakır'da tüp bomba gibi patladı

Diyarbakır'da tüp bomba gibi patladı
Tabancayla öldürüp, otomobilini ateşe verdiler

Tabancayla öldürüp, otomobilini ateşe verdiler