Şahan Gökbakar 4 ayda 15 kilo verdi



ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU İSTİYORUM

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110 kilo olan4 ay boyunca şu diyeti yaptı: Gün içinde istediği gibi beslendi. Ama saat 18.00’den sonra hiçbir şey yemedi. Sadece şekersiz çay, bitki çayları ve su içti. Ve 15 kilo verdi.Şahan 4 aydır böyle besleniyor.Eski hali.Gökbakar, “Üçüncü çocuğu istiyorum, Selin’le paylaştım duymazlıktan geldi ama bir daha paylaşacağım. Ben kalabalık aile seviyorum. Onun 2-3 sene bu konuyu gündeme alacağını düşünmüyorum. Benim hayatımdaki en değerli servet ailem” şeklinde konuştu.