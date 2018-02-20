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Şahan Gökbakar 4 ayda 15 kilo verdi

Komedyen Şahan Gökbakar, ‘Kayhan’ filmiyle Ankara’da bulunan bir alışveriş merkezinde hayranlarıyla buluştu. Etkinliğin ardından da gazetecilerle sohbet etti.

Şahan Gökbakar 4 ayda 15 kilo verdi
110 kilo olan Şahan Gökbakar 4 ay boyunca şu diyeti yaptı: Gün içinde istediği gibi beslendi. Ama saat 18.00’den sonra hiçbir şey yemedi. Sadece şekersiz çay, bitki çayları ve su içti. Ve 15 kilo verdi.



Şahan 4 aydır böyle besleniyor.


Eski hali.


ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU İSTİYORUM

 
Gökbakar, “Üçüncü çocuğu istiyorum, Selin’le paylaştım duymazlıktan geldi ama bir daha paylaşacağım. Ben kalabalık aile seviyorum. Onun 2-3 sene bu konuyu gündeme alacağını düşünmüyorum. Benim hayatımdaki en değerli servet ailem” şeklinde konuştu.

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