Şahan Gökbakar'a gişe şoku: Kıvanç Tatlıtuğ Şahan'ı solladı!



KIVANÇ ŞAHAN'I GEÇTİ

HADİ BE OĞLUM FİLMİ 1 MİLYONU AŞABİLİR

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Şahan Gökbakar: Sadece Recep yapmak istemiyorum

Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Kayhan ilk 3 günde gişede çakıldı (Box Office Türkiye verileri)

Elif Bayram

başrolünde olduğuvizyondaki ikinci haftasında hafta sonu en çok izlenen yapım olarak ilk sıradaki yerini korudu.son filmiise 3. haftasında 6. sıraya kadar geriledi toplamda 567 bin 488 kişiye ulaştı ve Hadi Be Oğlum'un gerisinde kaldı.23-25 Şubat hafta sonu Türkiye'de en çok izlenen filmler açıklandı. Geçen hafta zirveyidevralanikinci haftasında da ilk sıradaki yerini korudu. Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolüne olduğu filmde çocuğuyla bağ kurma çabasıyla geçmişindeki yaralarla boğuşan bir babanın hikayesi herkesi ağlattı.Film, 2. hafta kapanışını 171 bin seyirciyle yaptı.ise ikinci haftasında ikinci en çok izlenen film oldu. Listenin 3. filmi ise vizyonun tazeleri arasından çıktı.başrollü aile komedisiTatil, açılışını 125 bin 978 seyirci tarafından izlendi.tarafından yayınlanan bilgilere göre,son filmi Kayhan ise 3. haftasında 6. sıraya kadar geriledi toplamda 567 bin 488 kişiye ulaştı vegerisinde kaldı. Film bu tempoyla 1 milyon barajını da geçemeyebilir.