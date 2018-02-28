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Şahan Gökbakar'a gişe şoku: Kıvanç Tatlıtuğ Şahan'ı solladı!

Recep İvedik serisiyle gişede rekorlar kıran Şahan Gökbakar, yeni filmi Kayhan'la büyük bir hüsran yaşadı. Kayhan, Kıvanç Tatlıtuğ'un filmi 'Hadi Be Oğlum'un vizyona girmesiyle dibi gördü

28 Şubat 2018, Çarşamba 11:28
Şahan Gökbakar'a gişe şoku: Kıvanç Tatlıtuğ Şahan'ı solladı!
Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde olduğu 'Hadi Be Oğlum' vizyondaki ikinci haftasında hafta sonu en çok izlenen yapım olarak ilk sıradaki yerini korudu.

Şahan Gökbakar'ın son filmi Kayhan ise 3. haftasında 6. sıraya kadar geriledi toplamda 567 bin 488 kişiye ulaştı ve Hadi Be Oğlum'un gerisinde kaldı.


KIVANÇ ŞAHAN'I GEÇTİ


23-25 Şubat hafta sonu Türkiye'de en çok izlenen filmler açıklandı. Geçen hafta zirveyi Kayhan'dan devralan Hadi Be Oğlum, ikinci haftasında da ilk sıradaki yerini korudu. Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolüne olduğu filmde çocuğuyla bağ kurma çabasıyla geçmişindeki yaralarla boğuşan bir babanın hikayesi herkesi ağlattı.


 

HADİ BE OĞLUM FİLMİ 1 MİLYONU AŞABİLİR


Film, 2. hafta kapanışını 171 bin seyirciyle yaptı. Black Panther ise ikinci haftasında ikinci en çok izlenen film oldu. Listenin 3. filmi ise vizyonun tazeleri arasından çıktı. Demet Akbağ ve Zafer Algöz başrollü aile komedisi Görevimiz Tatil, açılışını 125 bin 978 seyirci tarafından izlendi.

Box Office Türkiye tarafından yayınlanan bilgilere göre, Şahan Gökbakar'ın son filmi Kayhan ise 3. haftasında 6. sıraya kadar geriledi toplamda 567 bin 488 kişiye ulaştı ve Hadi Be Oğlum'un gerisinde kaldı. Film bu tempoyla 1 milyon barajını da geçemeyebilir.


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