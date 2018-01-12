Şahan Gökbakar'dan Organize İşler açıklaması

Şahan Gökbakar'ın Kayhan karakteri çalıntı mı? (Bu iddia çok konuşulur)

İŞTE ŞAHAN GÖKBAKAR'IN PAYLAŞIMI:

Çiğdem Saltık

ve'ın kendisinede rol almakla ilgili ne düşündüğünü sorduklarını açıkladı.Prensipte olumlu bakacağına yönelik bir cevap verdiğini anlatanşöyle dedi:''Ancak detayların önemli olduğunu ilettim. Yılmaz’la gecen Mayıs ayında konuştuk, bir iki kere ama öyle kaldı. Eminim çok güzel bir iş olacaktır. Sevenlerime duyurulur. Benim sıradaki projem Recep İvedik 6. Sevgilerimle…''