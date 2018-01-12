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Şahan Gökbakar'dan Organize İşler açıklaması

Şahan Gökbakar, Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi Organize İşler 2'de rol alacağına dair iddialara Instagram paylaşımıyla cevap verdi

12 Ocak 2018, Cuma 15:30
Şahan Gökbakar'dan Organize İşler açıklaması
Şahan Gökbakar, Necati Akpınar ve Yılmaz Erdoğan'ın kendisine Organize İşler 2'de rol almakla ilgili ne düşündüğünü sorduklarını açıkladı.

Prensipte olumlu bakacağına yönelik bir cevap verdiğini anlatan Şahan Gökbakar şöyle dedi:

Şahan Gökbakar'ın Kayhan karakteri çalıntı mı? (Bu iddia çok konuşulur)Şahan Gökbakar'ın Kayhan karakteri çalıntı mı? (Bu iddia çok konuşulur)

''Ancak detayların önemli olduğunu ilettim. Yılmaz’la gecen Mayıs ayında konuştuk, bir iki kere ama öyle kaldı. Eminim çok güzel bir iş olacaktır. Sevenlerime duyurulur. Benim sıradaki projem Recep İvedik 6. Sevgilerimle…''

İŞTE ŞAHAN GÖKBAKAR'IN PAYLAŞIMI:

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