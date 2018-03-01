Şahan Gökbakar'dan Tarkan stili açıklama

Başrollerini Ahmet Kural ile Murat Cemcir'İn paylaştığı 'Ailecek Şaşkınız'ın galası yarın akşam yapılacak. Şahan Gökbakar ise işleri sebebiyle davetli olduğu galaya katılamayacak. Şahan Gökbakar galaya katılamayacağı haberini ise Instagram aracılığı ile duyurdu. Şahan'ın Tarkan'ı taklit ederek yaptığı açıklama kısa sürede binlerce kez izlendi. Tarkan baba olacağı haberini Instagram sayfasında paylaştığı video ile duyurmuştu. İşte o video... Şahan Gökbakar'a gişe şoku: Kıvanç Tatlıtuğ Şahan'ı solladı! Dr. Tarkan Özçetin: Kediye bakabilen erkek evlenmek için uygundur Tarkan göbek yaptı