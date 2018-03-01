Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Şahan Gökbakar'dan Tarkan stili açıklama

Şahan Gökbakar  'Ailecek Şaşkınız'ın galasına katılamayacağını, Tarkan'ın baba olacağını açıkladığı videoyu ti'ye alarak açıkladı

01 Mart 2018, Perşembe 10:59
Şahan Gökbakar'dan Tarkan stili açıklama
Başrollerini Ahmet Kural ile Murat Cemcir'İn paylaştığı 'Ailecek Şaşkınız'ın galası yarın akşam yapılacak. Şahan Gökbakar ise işleri sebebiyle davetli olduğu galaya katılamayacak.

Şahan Gökbakar galaya katılamayacağı haberini ise Instagram aracılığı ile duyurdu. Şahan'ın Tarkan'ı taklit ederek yaptığı açıklama kısa sürede binlerce kez izlendi.



Tarkan baba olacağı haberini Instagram sayfasında paylaştığı video ile duyurmuştu. İşte o video...




Şahan Gökbakar'a gişe şoku: Kıvanç Tatlıtuğ Şahan'ı solladı!Şahan Gökbakar'a gişe şoku: Kıvanç Tatlıtuğ Şahan'ı solladı!
Dr. Tarkan Özçetin: Kediye bakabilen erkek evlenmek için uygundurDr. Tarkan Özçetin: Kediye bakabilen erkek evlenmek için uygundur
Tarkan göbek yaptıTarkan göbek yaptı


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Börü'de duygulandıran Atatürk sahneleri

Börü'de duygulandıran Atatürk sahneleri
Lerzan Mutlu'dan sert tepki: Bana bak Bülent Ersoy!

Lerzan Mutlu'dan sert tepki: Bana bak Bülent Ersoy!
Serel Yereli oyunculuğu bıraktı, öğrenciliğe başladı

Serel Yereli oyunculuğu bıraktı, öğrenciliğe başladı
Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları
Adriana Lima göbek dansı öğrenmeye karar verdi

Adriana Lima göbek dansı öğrenmeye karar verdi

Aybüke Pusat ve Can Yücel ilk kez birlikte görüntülendi

Aybüke Pusat ve Can Yücel ilk kez birlikte görüntülendi
Sibel Can anneannesinin vefatından sonra konuştu!

Sibel Can anneannesinin vefatından sonra konuştu!
Zeynep Beşerler: Enişteme canım feda

Zeynep Beşerler: Enişteme canım feda
Pınar Altuğ'dan botoks haberlerine açıklama!

Pınar Altuğ'dan botoks haberlerine açıklama!
Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama: Gökhan Özoğuz veda ediyor mu?

Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama: Gökhan Özoğuz veda ediyor mu?
Arda Turan Aslıhan Doğan'ı babasından istedi

Arda Turan Aslıhan Doğan'ı babasından istedi