Şahan Gökbakar'dan Tarkan stili açıklama

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Tarkan göbek yaptı

Elif Bayram

Başrollerinipaylaştığıgalası yarın akşam yapılacak. Şahan Gökbakar ise işleri sebebiyle davetli olduğu galaya katılamayacak.galaya katılamayacağı haberini ise Instagram aracılığı ile duyurdu. Şahan'ın Tarkan'ı taklit ederek yaptığı açıklama kısa sürede binlerce kez izlendi.Tarkan baba olacağı haberini Instagram sayfasında paylaştığı video ile duyurmuştu. İşte o video...