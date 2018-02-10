Şahan Gökbakar'dan Zafer Algöz'e gönderme

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Ayça Tekindor Zafer Algöz'ü isyan ettirdi (Ayça Tekindor kimdir?)

Zafer Algöz, Özkan Uğur, Can Yılmaz: Cem Yılmaz röntgen filmi çekse oynarız

İdil Janet Demiray

'yı izleyen, beğenmediğini dile getirince filmin oyuncularındanün tepkisiyle karşılaşmıştı.Ayça Tekindor, sosyal medya hesabından Arif v 2016 filmi için; ‘‘Muhtemelen hayatımda izlediğim en kötü film Arif v 216. Gerçekten şaşırdım’’ demişti.Arif V 216 filminin usta oyuncusuZafer Algöz,'un bu sözlerine kayıtsız kalamadı. Oldukça sinirlenen Zafer Algöz Ayça Tekindor'a "IBAN'ı gönder paranı geri göndereceğim" diye cevap vermişti.Şahan Gökbakar “Kayhan” filmini beğenmeyip, parasını geri isteyen takipçisine “Bilet ödemelerini Zafer Algöz abin yapıyor, onu ara” diye karşılık verdi.