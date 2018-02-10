Şahan Gökbakar'dan Zafer Algöz'e gönderme

Arif v 2016
'yı izleyen Ayça Tekindor
, beğenmediğini dile getirince filmin oyuncularından Zafer Algöz'
ün tepkisiyle karşılaşmıştı.
Ayça Tekindor, sosyal medya hesabından Arif v 2016 filmi için; ‘‘Muhtemelen hayatımda izlediğim en kötü film Arif v 216. Gerçekten şaşırdım’’ demişti.
Arif V 216 filminin usta oyuncusu
Zafer Algöz, Ayça Tekindor
'un bu sözlerine kayıtsız kalamadı. Oldukça sinirlenen Zafer Algöz Ayça Tekindor'a "IBAN'ı gönder paranı geri göndereceğim" diye cevap vermişti.
"ONU ARA"
Şahan Gökbakar “Kayhan” filmini beğenmeyip, parasını geri isteyen takipçisine “Bilet ödemelerini Zafer Algöz abin yapıyor, onu ara” diye karşılık verdi.
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