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Şahan Gökbakar'ın Kayhan karakteri çalıntı mı? (Bu iddia çok konuşulur)

Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Kayhan daha çıkmadan dedikodular patlak verdi. Kayhan karakterinin Metin Akpınar'ın 80'li yıllarda hayat verdiği Kibarcık ile birebir aynı olduğu söylendi

Şahan Gökbakar'ın Kayhan karakteri çalıntı mı? (Bu iddia çok konuşulur)
"Recep İvedik" serisiyle en çok izlenen Türk filmi ünvanını elinde bulunduran Şahan Gökbakar, sinemaseverlerin karşısına yeni bir tipleme olan Kayhan karakteri ile çıkmaya hazırlanırken dedikodular patlak verdi.

Kayhan tiplemesinin çalıntı olduğu iddia edildi.

METİN AKPINAR'IN KİBARCIK KARAKTERİNE BENZETİLDİ

Duymayan Kalmasın adlı magazin programında Kayhan'ın çalıntı olduğu haberleri gündeme getirildi.

Şahan'ın Kayhan'ı, Metin Akpınar ile Zeki Alasya'nın 1980'li yıllarda yaptığı komedi programında Metin Akpınar'ın hayat verdiği "Kibarcık" karakterine benzetildi.

"Kibarcık" her bölümde 3 dakika yer alıyordu ve ön iki dişi uzun olduğu için peltek konuşuyordu.

İŞTE İKİ KARAKTER:



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