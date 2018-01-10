Şahan Gökbakar'ın Kayhan karakteri çalıntı mı? (Bu iddia çok konuşulur)

METİN AKPINAR'IN KİBARCIK KARAKTERİNE BENZETİLDİ

İŞTE İKİ KARAKTER:

Çiğdem Saltık

" serisiyle en çok izlenen Türk filmi ünvanını elinde bulunduran, sinemaseverlerin karşısına yeni bir tipleme olanile çıkmaya hazırlanırken dedikodular patlak verdi.nin çalıntı olduğu iddia edildi.Duymayan Kalmasın adlı magazin programında'ınolduğu haberleri gündeme getirildi.'nın 1980'li yıllarda yaptığı komedi programında Metin Akpınar'ın hayat verdiği "" karakterine benzetildi." her bölümde 3 dakika yer alıyordu ve ön iki dişi uzun olduğu için peltek konuşuyordu.