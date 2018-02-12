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Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Kayhan ilk 3 günde gişede çakıldı (Box Office Türkiye verileri)

Recep İvedik serileriyle Türkiye'nin en çok izlenen filmlerine imza atan Şahan Gökbakar, yeni kahramanı Kayhan'la gişede büyük hayal kırıklığı yaşadı. Kayhan'ı gösterime girdiği ilk 3 günde sadece 252 bin 458 kişi izledi. Bu, Şahan Gökbakar'ın en kötü elk 3 gün gişe rakamı oldu.

12 Şubat 2018, Pazartesi 17:16
Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Kayhan ilk 3 günde gişede çakıldı (Box Office Türkiye verileri)
Türkiye'de tüm zamanların izlenme rekoruna sahip Recep İvedik filmlerinin yaratıcısı Şahan Gökbakan'ın yeni filmi Kayhan, 9 Şubat'ta gösterime girdi. Türkiye genelinde 803 salonda gösterilen filmi ilk üç gün (cuma-cumartesi-pazar) sadece 252 bin 458 kişi izledi.
 

ŞAHAN GÖKBAKAR'IN EN KÖTÜ GİŞE RAKAMI


Bu gişe rakamı, Şahan Gökbakar filmlerinin en kötü gişe rakamı olarak tarihe geçti. Şahan Gökbakar, Recep İvedik 5'in ilk 3 günlük 1 milyon 646 bin 846 kişi olan izleyici sayısıyla Türkiye'de tüm zamanların ilk 3 gün izlenme rekoruna sahip.


 

OSMAN PAZARLAMA VE CELAL İLE CEREN BİLE BU RAKAMI GÖRMEDİ


Şahan Gökbakar, Recep İvedik dışındaki, Osman Pazarlama ve Ceren ile Celal filmlerinde bile böyle bir hayal kırıklığı yaşamadı. Osman Pazarlama ilk 3 günde 706 bin 065, Celal ile Ceren ise 601 bin 334 kişi tarafından izlenmişti.

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Sinema eleştirmenlerinin de beğenmediği Kayhan'ın, ilk 3 günlük gişe rakamı, filmin 1 milyon barajına ulaşıp ulaşmayacağı yolunda da soru işaretleri yarattı.

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İşte Şahan Gökbakar'ın filmleri ve gişe rakamları:



 


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