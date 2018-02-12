Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Kayhan ilk 3 günde gişede çakıldı (Box Office Türkiye verileri)

ŞAHAN GÖKBAKAR'IN EN KÖTÜ GİŞE RAKAMI

OSMAN PAZARLAMA VE CELAL İLE CEREN BİLE BU RAKAMI GÖRMEDİ

Şahan Gökbakar'dan Zafer Algöz'e gönderme

Şahan Gökbakar'ın Kayhan karakteri çalıntı mı? (Bu iddia çok konuşulur)

Şahan Gökbakar: Recep'i geçemez

Yaşar Can

Türkiye'de tüm zamanların izlenme rekoruna sahip Recep İvedik filmlerinin yaratıcısı Şahan Gökbakan'ın yeni filmi Kayhan, 9 Şubat'ta gösterime girdi. Türkiye genelinde 803 salonda gösterilen filmi ilk üç gün (cuma-cumartesi-pazar) sadece 252 bin 458 kişi izledi.Bu gişe rakamı, Şahan Gökbakar filmlerinin en kötü gişe rakamı olarak tarihe geçti. Şahan Gökbakar, Recep İvedik 5'in ilk 3 günlük 1 milyon 646 bin 846 kişi olan izleyici sayısıyla Türkiye'de tüm zamanların ilk 3 gün izlenme rekoruna sahip.Şahan Gökbakar, Recep İvedik dışındaki, Osman Pazarlama ve Ceren ile Celal filmlerinde bile böyle bir hayal kırıklığı yaşamadı. Osman Pazarlama ilk 3 günde 706 bin 065, Celal ile Ceren ise 601 bin 334 kişi tarafından izlenmişti.Sinema eleştirmenlerinin de beğenmediği Kayhan'ın, ilk 3 günlük gişe rakamı, filmin 1 milyon barajına ulaşıp ulaşmayacağı yolunda da soru işaretleri yarattı.İşte Şahan Gökbakar'ın filmleri ve gişe rakamları: