Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Kayhan'ın fragmanı yayınlandı!



9 ŞUBAT'TA GÖSTERİME GÖRECEK



ŞAHAN GÖKBAKAR'IN BİR SONRAKİ PROJESİ RECEP İVEDİK 6



ŞAHAN'IN KAYHAN'I METİN AKPINAR'IN KİBARCIK KARAKTERİNE BENZETİLDİ



İŞTE İKİ KARAKTER:

Şahan Gökbakar'ın Kayhan karakteri çalıntı mı? (Bu iddia çok konuşulur)

Şahan Gökbakar'dan Organize İşler açıklaması

Elif Bayram

yeni filmi Kayhan'ın ilk fragmanı yayınlandı. Recep İvedik, Celal ile Ceren ve Osman Pazarlama gibi filmleriyle sinemada başarı sağlayan Şahan Gökbakar, Dikkat Şahan Çıkabilir isimli komedi programındaki karakterlerden biri olanilk fragmanını izleyecilerin beğenisine sundu.yönetmenliğini üstlendiği filmin çekimleri beş hafta sürdü ve İstanbul'da gerçekleştirildi. Eline geçen yıllıktan lise arkadaşlarının aslında kendisinden nefret ettiğini öğrenen Kayhan'ın intikam alma çabasını anlatan film, 9 Şubat 2018 tarihinde gösterime girecek.Şahan Gökbakar ayrıca geçen günlerde Instagram'ından yaptığı paylaşımda, bir sonraki projesininolduğunu da duyurdu.Öte yandan geçen günlerde bir iddia ortaya atıldı ve Şahan Gökbakar'ın Kayhan tiplemesinin çalıntı olduğu konuşuldu.'nın 1980'li yıllarda yaptığı komedi programında Metin Akpınar'ın hayat verdiği "" karakterine benzetildi." her bölümde 3 dakika yer alıyordu ve ön iki dişi uzun olduğu için peltek konuşuyordu.