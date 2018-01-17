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Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Kayhan'ın fragmanını izlediniz mi?

Şahan Gökbakar, uzun süredir beklenen yeni filmi Kayhan'ın ilk fragmanını izleyenlerin beğenisine sundu. İşte merak edilen Kayhan filminin ilk fragmanı...

17 Ocak 2018, Çarşamba 17:40
Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Kayhan'ın fragmanını izlediniz mi?
Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Kayhan'ın ilk fragmanı yayınlandı. Recep İvedik, Celal ile Ceren ve Osman Pazarlama gibi filmleriyle sinemada başarı sağlayan Şahan Gökbakar, Dikkat Şahan Çıkabilir isimli komedi programındaki karakterlerden biri olan Kayhan'ın ilk fragmanını izleyecilerin beğenisine sundu.


 

9 ŞUBAT'TA GÖSTERİME GÖRECEK


Togan Gökbakar'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin çekimleri beş hafta sürdü ve İstanbul'da gerçekleştirildi. Eline geçen yıllıktan lise arkadaşlarının aslında kendisinden nefret ettiğini öğrenen Kayhan'ın intikam alma çabasını anlatan film, 9 Şubat 2018 tarihinde gösterime girecek.


FİLMDE KAYHAN'IN EĞLENCELİ HİKAYESİ ANLATILIYOR

Çekimlerinin tamamı İstanbul'da gerçekleştirilen ve beş haftada tamamlanan Kayhan'ın hikayesi ise okulun geleneksel pilav gününe lise arkadaşlarını görmek için heyecanla gelen Kayhan'ın, kendisine hediye edilen 98 mezunları yıllığını görünce yaşadığı büyük şok ile başlıyor.

Lise yıllarından beri dost bildiği herkesin aslında kendisinden nefret ettiğini öğrenen Kayhan, yaşadığı hayal kırıklığını üzerinden atanamayınca kahkaha ve komedi dolu bir intikam hikayesinin fitili ateşleniyor.

Lise arkadaşları için özenle hazırlanmış planlarını harekete geçiren Kayhan'a bu yolculukta kardeşi bildiği ve onu çok seven Orçun, (İrfan Kangı), eşi Sevim (Gökçe Eyüboğlu) eşlik ediyor.

Kayhan'ın zeka ve muzırlık dolu planları kadar, aksiyon dolu sahneleri ve günümüz dünyasına yapılan ince göndermeler de filmde yer alıyor.
 

ŞAHAN GÖKBAKAR'IN BİR SONRAKİ PROJESİ RECEP İVEDİK 6


Şahan Gökbakar ayrıca geçen günlerde Instagram'ından yaptığı paylaşımda, bir sonraki projesinin Recep İvedik 6 olduğunu da duyurdu.


ŞAHAN'IN KAYHAN'I METİN AKPINAR'IN KİBARCIK KARAKTERİNE BENZETİLDİ 


Öte yandan geçen günlerde bir iddia ortaya atıldı ve Şahan Gökbakar'ın Kayhan tiplemesinin çalıntı olduğu konuşuldu. Şahan'ın Kayhan'ıMetin Akpınar ile Zeki Alasya'nın 1980'li yıllarda yaptığı komedi programında Metin Akpınar'ın hayat verdiği "Kibarcık" karakterine benzetildi.



"Kibarcık" her bölümde 3 dakika yer alıyordu ve ön iki dişi uzun olduğu için peltek konuşuyordu.


İŞTE İKİ KARAKTER:



Şahan Gökbakar'ın Kayhan karakteri çalıntı mı? (Bu iddia çok konuşulur)Şahan Gökbakar'ın Kayhan karakteri çalıntı mı? (Bu iddia çok konuşulur)
Şahan Gökbakar'dan Organize İşler açıklamasıŞahan Gökbakar'dan Organize İşler açıklaması


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