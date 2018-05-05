Şahan Gökbakar müjdeyi verdi: Recep İvedik 6 Geliyor



'2019'DA VİZYONDA OLACAK'

Arzu Film ve Ferdi Eğilmez'den Tosun Paşa açıklaması!

Şahan Gökbakar'ın 5.5 milyonluk teknesi

Elif Bayram

Televizyon programından sinemaya uyarladığıtiplemesiyle seyirci rekorları kıran Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik' serisine devam edeceğini açıkladı. Önceki filmleriyle gişe rekorları kıran, ancak bir o kadar da komedisiyle eleştirilenInstagram hesabından Recep İvedik 6'nın yolda olduğunun müjdesini verdi.Yönetmen kardeşiile ön hazırlığa başladığını söyleyen, film hakkında yalnızca şu açıklamaları yaptı:"Aklımızda 'Recep İvedik 6' için iki farklı hikaye var. Şu anda karar verme aşamasındayız. Kararımızı verdiğimiz an senaryolaştırıp çekim planını yapacağız. 2019'da vizyonda olacak"