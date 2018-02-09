Şahan Gökbakar: Recep'i geçemez

POSTA/ALİ KESER



4.5 AYDA 18 KİLO VERDİ



'KARDEŞİM BENİ SETTEN KOVDU'

Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Kayhan'ın galası dün gece yapıldı

Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Kayhan'ın fragmanını izlediniz mi?

Şahan Gökbakar'dan Organize İşler açıklaması

Elif Bayram

Geceye az sayıda ünlü ismin katılması dikkat çekti.Kayhan’ın fragmanı çok izlendi. Ama yine de gişedegeçemez sanki. Onu da biz yaptığımız için sorun yok. Gerçi eşim () evde rekor kırmam konusunda baskı yapıyor” dedi.Selin Gökbakar filmi izledikten sonraövgüler yağdırdı. “Kocamla bir kez daha gurur duydum. Salonda herkes gülmekten kırıldı. Benim de gözlerimden yaş geldi. Gökbakar soyadına yakışır bir film olmuş. Çok eğlenceli” diye konuştu.Bu arada Şahan Gökbakar akşamları hiçbir şey yemedi ve 4.5 ayda 18 kilo vermeyi başardı.Şahan Gökbakar, “Togan ile aramızda sette abi-kardeş durumu yok. Çekim sırasında patron o. En ufak yanlışta kalaylar adamı. Beni bile setten kovmuşluğu var. Sonra baktı ki, bensiz olmuyor, mecburen geri çağırdı” dedi.