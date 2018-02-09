Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Şahan Gökbakar: Recep'i geçemez

Şahan Gökbakar’ın hem yazıp hem oynadığı, kardeşi Togan Gökbakar’ın yönettiği ‘Kayhan’ın galası önceki akşam Levent Kanyon’da yapıldı

09 Şubat 2018, Cuma 07:42
Şahan Gökbakar: Recep'i geçemez
POSTA/ALİ KESER

Geceye az sayıda ünlü ismin katılması dikkat çekti. Şahan Gökbakar “Kayhan’ın fragmanı çok izlendi. Ama yine de gişede ‘Recep İvedik’i geçemez sanki. Onu da biz yaptığımız için sorun yok. Gerçi eşim (Selin Gökbakar) evde rekor kırmam konusunda baskı yapıyor” dedi.


4.5 AYDA 18 KİLO VERDİ


Selin Gökbakar filmi izledikten sonra Şahan Gökbakar’a övgüler yağdırdı. “Kocamla bir kez daha gurur duydum. Salonda herkes gülmekten kırıldı. Benim de gözlerimden yaş geldi. Gökbakar soyadına yakışır bir film olmuş. Çok eğlenceli” diye konuştu.

Bu arada Şahan Gökbakar akşamları hiçbir şey yemedi ve 4.5 ayda 18 kilo vermeyi başardı.


'KARDEŞİM BENİ SETTEN KOVDU'


Şahan Gökbakar, “Togan ile aramızda sette abi-kardeş durumu yok. Çekim sırasında patron o. En ufak yanlışta kalaylar adamı. Beni bile setten kovmuşluğu var. Sonra baktı ki, bensiz olmuyor, mecburen geri çağırdı” dedi.

Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Kayhan'ın galası dün gece yapıldıŞahan Gökbakar'ın yeni filmi Kayhan'ın galası dün gece yapıldı
Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Kayhan'ın fragmanını izlediniz mi?Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Kayhan'ın fragmanını izlediniz mi?
Şahan Gökbakar'dan Organize İşler açıklamasıŞahan Gökbakar'dan Organize İşler açıklaması


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Azeri şarkıcı Afaq Aslan Ece Seçkin'i kızdırdı

Azeri şarkıcı Afaq Aslan Ece Seçkin'i kızdırdı
Arzu Sabancı ailenin stil danışmanı

Arzu Sabancı ailenin stil danışmanı

Sarp Apak: Eşimden daha heyecanlıyım

Sarp Apak: Eşimden daha heyecanlıyım
Bengü tektaşı kaptı

Bengü tektaşı kaptı
Asena'nın maceralı gecesi

Asena'nın maceralı gecesi
Vatanım Sensin 44. bölüm (Vatanım Sensin son bölüm)

Vatanım Sensin 44. bölüm (Vatanım Sensin son bölüm)
Arda Aslıhan'a böyle evlenme teklifi etti

Arda Aslıhan'a böyle evlenme teklifi etti
Arda Turan Aslıhan Doğan'a evlenme teklif etti

Arda Turan Aslıhan Doğan'a evlenme teklif etti
Son dakika! Tarkan baba oluyor (Eşi Pınar Dilek kaç aylık hamile?)

Son dakika! Tarkan baba oluyor (Eşi Pınar Dilek kaç aylık hamile?)
Ece Seçkin'den Azeri şarkıcı Afaq Aslan'a 'şarkımı çaldın' suçlaması

Ece Seçkin'den Azeri şarkıcı Afaq Aslan'a 'şarkımı çaldın' suçlaması
Quincy Jones'tan Ivanka Trump'la ilgili olay sözler: Bir süre çıktık, bacakları çok güzeldi

Quincy Jones'tan Ivanka Trump'la ilgili olay sözler: Bir süre çıktık, bacakları çok güzeldi