Şahan Gökbakar: Recep'i geçemez

POSTA/ALİ KESER
Geceye az sayıda ünlü ismin katılması dikkat çekti. Şahan Gökbakar “
Kayhan’ın fragmanı çok izlendi. Ama yine de gişede ‘Recep İvedik’i
geçemez sanki. Onu da biz yaptığımız için sorun yok. Gerçi eşim (Selin Gökbakar
) evde rekor kırmam konusunda baskı yapıyor” dedi.
4.5 AYDA 18 KİLO VERDİ
Selin Gökbakar filmi izledikten sonra Şahan Gökbakar’a
övgüler yağdırdı. “Kocamla bir kez daha gurur duydum. Salonda herkes gülmekten kırıldı. Benim de gözlerimden yaş geldi. Gökbakar soyadına yakışır bir film olmuş. Çok eğlenceli” diye konuştu.
Bu arada Şahan Gökbakar akşamları hiçbir şey yemedi ve 4.5 ayda 18 kilo vermeyi başardı.
'KARDEŞİM BENİ SETTEN KOVDU'
Şahan Gökbakar, “Togan ile aramızda sette abi-kardeş durumu yok. Çekim sırasında patron o. En ufak yanlışta kalaylar adamı. Beni bile setten kovmuşluğu var. Sonra baktı ki, bensiz olmuyor, mecburen geri çağırdı” dedi.
Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Kayhan'ın galası dün gece yapıldı
Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Kayhan'ın fragmanını izlediniz mi?
Şahan Gökbakar'dan Organize İşler açıklaması
Elif Bayram