Şahan Gökbakar yine güldürdü

"KOLONYA ŞİŞESİYLE YAŞIYORUM"

Şahan Gökbakar'ın elektrikli otomobili (Ünlülerin otomobilleri)

İŞTE ŞAHAN GÖKBAKAR'IN PAYLAŞIMI:

Şahan Gökbakar 23 Mayıs 2015'te Selin Gökbakar ile Prag'da evlenmişti. Çiftin İki çocuğu var.

Çiğdem Saltık

'ın sosyal medya hesabından paylaştığı video izleyenleri güldürdü. Kolonya şişesini kafasına koyan Şahan Gökbakar, şişe kafasına saplanmış gibi davrandı.Şişeyi çocuğunun attığını söyleyen Şahan Gökbakar "4 yıldır kafamda kolonya şişesiyle yaşıyorum. Çocuk fırlattı, çarpmasıyla kalması bir oldu" diye konuştu.