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Şahan Gökbakar yine güldürdü

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen komedyen Şahan Gökbakar, son paylaşımıyla yine hayranlarını güldürmeyi başardı

10 Mayıs 2018, Perşembe 12:53
Şahan Gökbakar yine güldürdü
Şahan Gökbakar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı video izleyenleri güldürdü. Kolonya şişesini kafasına koyan Şahan Gökbakar, şişe kafasına saplanmış gibi davrandı.

"KOLONYA ŞİŞESİYLE YAŞIYORUM"

Şişeyi çocuğunun attığını söyleyen Şahan Gökbakar "4 yıldır kafamda kolonya şişesiyle yaşıyorum. Çocuk fırlattı, çarpmasıyla kalması bir oldu" diye konuştu.

Şahan Gökbakar'ın elektrikli otomobili (Ünlülerin otomobilleri)Şahan Gökbakar'ın elektrikli otomobili (Ünlülerin otomobilleri)

İŞTE ŞAHAN GÖKBAKAR'IN PAYLAŞIMI:


Şahan Gökbakar 23 Mayıs 2015'te Selin Gökbakar ile Prag'da evlenmişti. Çiftin İki çocuğu var.



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