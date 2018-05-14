Sahanın ortasında tekme tokat kavga

Menemen Belediyespor ile Keçiörengücü arasında oynanacak olan TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-off çeyrek final rövanş karşılaşmasından hemen önce oyuncular sahayı savaş alanına çevirdi

14 Mayıs 2018, Pazartesi 23:01
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Kendi yarı sahalarında ısınan oyuncular arasında yaşanan sözlü gerginlik bir anda fiziksel müdahaleye dönüştü ve iki takım oyuncuları tekme-tokat kavga etti. Dakikalarca süren kavgada oyuncuları ayırmak için çevik kuvvet sahaya girdi. Uzun uğraşlar sonunda oyuncular ayrıldı ve soyunma odasının yolunu tuttu. 

İZMİR (İHA)


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