Sahanın ortasında tekme tokat kavga

Kendi yarı sahalarında ısınan oyuncular arasında yaşanan sözlü gerginlik bir anda fiziksel müdahaleye dönüştü ve iki takım oyuncuları tekme-tokat kavga etti. Dakikalarca süren kavgada oyuncuları ayırmak için çevik kuvvet sahaya girdi. Uzun uğraşlar sonunda oyuncular ayrıldı ve soyunma odasının yolunu tuttu.

İZMİR (İHA)



