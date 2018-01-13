Şahin Alpay’ın tahliye talebine 2. kez ret

'KESİN VE BAĞLAYICI'

NE OLMUŞTU?

Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın tahliye talebine ret

Son dakika: AYM'nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay kararına ilişkin Bekir Bozdağ'dan açıklama

Mehmet Nuri Turan

AYM’nin önceki gün ihlal kararını verdiği Şahin Alpay’ın avukatları, tahliye talebini “gerekçe yok, karar ulaşmadı” diye reddeden 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne, AYM’nin açıklamasının ardından dün ikinci kez başvurdu.13. Ağır Ceza, bu kez de, “Anayasa Mahkemesi'nin dosyamızın esasına girerek karar vermesi ‘görev gaspı’ niteliğindedir” yorumuyla başvuruyu reddetti.Mahkemenin gerekçeleri şöyle:“AYM’nin, bireysel başvuru üzerine hak ihlali olup olmadığı noktasındaki değerlendirmesi sınırsız değildir. Anayasa Mahkemesi hangi nedenle olursa olsun, yerel mahkemelerin yerine geçerek ‘delil değerlendirmesi’ ve ‘yerindelik incelemesi’ yapamaz.Ceza muhakemelerinin ‘mahkûmiyet ya da beraat’ yönündeki kararlarının yanlış olduğunu söyleyemeyeceği gibi, ‘delil durumu yetersizdir, o nedenle başvurucunun hakkı ihlal edilmiştir’ kararı vermesi de mümkün değildir. AYM’nin bağlayıcı niteliğindeki kararları anayasa ve kuruluş kanununa uygun olarak verdiği kararlar içindir. Bunun haricinde kararların ‘kesin ve bağlayıcı’ olduğundan söz edilemez.”Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, kapatılan Zaman gazetesi eski yazarlarından Alpay ve gazeteci-yazar Altan ile Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay'ın bireysel başvurularını görüştü.Yüksek Mahkeme, 6'ya karşı 11 üyenin oy çokluğuyla başvurucularla ilgili ihlal kararı verdi.Anayasa Mahkemesi, Şahin Alpay ile Mehmet Altan'ın tahliyelerine hükmetti.Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından durumu yeniden değerlendirilen Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.