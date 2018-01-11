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Şahin Alpay'ın tahliye talebine ret

Avukat Veysel Ok, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın tahliye edilmesi için 13 ve 26 Ağır Ceza Mahkemeleri'ne başvurdu. Öte yandan Anayasa Mahkemesi de kararı iki mahkemeye faks yolu ile gönderdi. Alpay'ın dosyası 13. Ağır Ceza’da, Altan'ın dosyası ise 26. Ağır Ceza'da bulunuyor. Gazeteci Şahin Alpay'ın tahliye talebi reddedildi

11 Ocak 2018, Perşembe 23:14
Şahin Alpay'ın tahliye talebine ret

ALPAY'IN TAHLİYE TALEBİNE RET
 

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından durumunu yeniden değerlendirdiği, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarının da sanık olarak bulunduğu davada tutuklu yargılanan gazeteci Şahin Alpay'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
 

KARARIN GEREKÇESİ


Şahin Alpay hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluğunun devamına karar verdi.

Mahkeme tahliyeye ret kararı gerekçesinde, AYM kararının Resmi Gazete'de yayınlanmaması ve AYM'nin gerekçeli kararının henüz mahkemeye ulaşmamış olmasını gösterdi.


OLAYIN GEÇMİŞİ


Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, kapatılan Zaman gazetesi eski yazarlarından Alpay ve gazeteci-yazar Altan ile Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay'ın bireysel başvurularını görüştü.

Yüksek Mahkeme, 6'ya karşı 11 üyenin oy çokluğuyla başvurucularla ilgili ihlal kararı verdi.

Anayasa Mahkemesi, Şahin Alpay ile Mehmet Altan'ın tahliyelerine hükmetti.

Şahin Alpay'ın tutukluluğunun devamına karar verildiŞahin Alpay'ın tutukluluğunun devamına karar verildi


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