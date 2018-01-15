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Şahin Alpay'ın tahliye talebine ret 

Şahin Alpay'ın avukatlarının bir üst mahkeme olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptıkları itiraz da oy birliğiyle reddedildi

15 Ocak 2018, Pazartesi 21:16
Şahin Alpay'ın tahliye talebine ret 
Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı sonrası yargılandığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye talebi reddedilen Şahin Alpay'ın avukatlarının bir üst mahkeme olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptıkları itiraz da oy birliğiyle reddedildi.
 

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, kapatılan Zaman gazetesi eski yazarlarından Alpay ve gazeteci-yazar Altan ile Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay'ın bireysel başvurularını görüştü.

Yüksek Mahkeme, 6'ya karşı 11 üyenin oy çokluğuyla başvurucularla ilgili ihlal kararı verdi.

Anayasa Mahkemesi, Şahin Alpay ile Mehmet Altan'ın tahliyelerine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından durumu yeniden değerlendirilen Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.

DHA

Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın tahliye talebine retŞahin Alpay ve Mehmet Altan'ın tahliye talebine ret


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