Şahin Irmak’tan Orhan Gencebay paylaşımı

Orhan Gencebay, geçen günlerde rol aldığı bir deodorant reklamıyla magazin gündemine oturmuştu. Metrobüste çekilen reklam filminde bir gence deodorant kullanması yönünde uyarıda bulunan usta sanatçının bu görüntüleri bazı kesimler tarafından eleştirilirken, reklamının birinci olduğunu belirten Orhan Gencebay ise eleştirilerin kendisini etkilemediğini söylemişti.

Reklamın yankıları devam ederken, BKM Mutfak ekibi oyuncularından Şahin Irmak’tan da ilginç bir paylaşım geldi.

'BATMIŞ BU DÜNYA'

Bir mekanda otururken önünden geçen kamyonun kasasında Orhan Gencebay’ın reklam panosunu gören Şahin Irmak, usta sanatçının unutulmaz şarkılarından olan ‘Batsın Bu Dünya’ üzerinden bir göndermede bulundu.

İşte o paylaşım...



