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Sahipsiz drone yetkilileri harekete geçirdi

İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yapmak için alçalan uçağın pilotu, hava sahası üzerinde bir drone görünce durumu kuleye bildirdi. Yasaklı bölgede uçurulan drone'u bulmak için yetkililer araştırma başlattı

Sahipsiz drone yetkilileri harekete geçirdi
Ataköy-Florya istikametini kullanarak akşam saatlerinde piste iniş için alçalan uçağın pilotu, 2 bin 500 mil seviyelerinde ve 270 metrede drone gördüğünü kuleye aktardı.

DİĞER UÇAKLARA DA BİLGİSİ VERİLDİ


Pilotun verdiği rapor üzerine kule iniş için hazırlanan diğer uçaklara da konu hakkında bilgi vererek drone'un görüldüğü konum bilgisini aktardı.

Pilot ve kule görevlisi arasında yaşanan diyaloglar da telsiz konuşmalarına yansıdı.

DRONE BULUNAMADI


-KULE:Bir durumdan kasıt nedir efendim ?

-PİLOT:Drone Drone 

-KULE:Drone alındı. 

Bu arada uçakların iniş ve kalkış güzergahı üzerinde uçurulan drone'un bulunması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin tarafından yapılan incelemelerde ise drone bulunamadı.

Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL (DHA)


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