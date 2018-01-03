Sahipsiz yavru köpekler için talep yağıyor!

"Örnek davranışından dolayı Dörtgöz çiftine teşekkür ediyoruz"

"Birer sıcak yuvaları olacağı için mutlululuk duyacağız"

Nazlı Erdol

'nin Kadirli ilçesinde, anneleri tarafından terk edilen 8 yavru köpeğe yeni evli Dörtgöz çiftinin sahip çıkmasının haberleştirilmesinin ardından çok sayıda kişi, köpeklerin bakımını üstlenmek için çiftle iletişime geçmeye başladı.'nde yaşayan 3 aylık evli Mustafa ve Meryem Dörtgöz çiftinin, anneleri tarafından terk edilen 8 yavru köpeğe sahip çıkmalarıyla ilgili haberin yayımlanmasının ardından hayvan koruma dernekleri ve hayvanseverler, yavru köpekleri sahiplenmek için Dörtgöz çiftinin kapısını çalıyor.Aileyi dernek üyeleriyle birlikte ziyaret edenKadirli Temsilcisi Akif Kızal, yavru köpeklere yuva oldukları için Dörtgöz çiftine teşekkür etti.Kızal, şöyle devam etti:"En soğuk günlerde, her gün 5 litre süt vererek 8 tane yavru köpeğe bakım yaptıklarını öğrendik ve aileyi ziyarete geldik. Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği olarak bu yavruları koruyucu ailelerle sahiplendirmek istiyoruz. Olumlu yaklaştılar. Dörtgöz çiftini başvuran ailelerle görüştürerek, uygun ailelere verilmesini sağlayacağız. Bu şekilde yavruların yaşamını kolaylaştıracağız. Örnek davranışından dolayı Dörtgöz çiftine teşekkür ediyoruz."Yavru köpeklere sahip çıkan Meryem Dörtgöz ise haberin yayımlanmasından sonraile bazı il ve ilçelerden yavruları koruyucu aile olarak almak isteyenlerin kendilerine ulaştığını söyledi.Yavru köpeklerin birer sıcak yuvasının olmasının kendilerini mutlu edeceğini ancak onlardan ayrılmanın da zor olduğunu ifade eden Dörtgöz, şöyle konuştu:"Soğuk günlerde bizim parçamız olan yavru köpeklere sahip çıkacak ailelere teşekkür ediyoruz. Ayrılmak zor olacak ama yeni birer sıcak yuvaları olacağı için mutlululuk duyacağız. Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği üyeleriyle uygun aileleri tespit ederek yavruları vereceğiz, takibini de yapacağız."