ŞİMDİ KAMPANYA VAR

Şimşek; “Bu uygulama, aylık sabit bir ücret ödeyerek, tarife dahilinde belirli bir üst limite kadar kartla yapılan satışları, ertesi iş günü kesintisiz olarak tahsil etme imkânı veriyor. Üstelik yenilikçi ve firma dostu özellikleri ile POS paketlerimiz limit aşım derdine de son veriyor. Bunun yanı sıra ÖKC cihazları ile ilgili avantajlı çözümler sunmaya devam ediyoruz. İş Bankası olarak, kredi kartlarımızla ve şubelerimiz aracılığıyla İŞMER’den satın alınacak Ingenico marka yazarkasa POS’lar için MaxiPuan ve 9 taksit imkanı bulunuyor. DE 280 Ingenico Masaüstü Yazarkasa POS için Ağustos ayı sonuna kadar sürecek kampanya ile 400 TL MaxiPuan hediye ediyoruz. Ayrıca POS-ÖKC başvuru sürecimizi de kolaylaştırdık. Artık ön POS-ÖKC başvuruları isbank.com.tr üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Sunduğumuz bu hizmetlerle hem POS-ÖKC hacmimiz hem de piyasa payımız artıyor. Gerçek kişi tacir müşterilerimiz ve şirketler Ticari İnternet Şubemizi ve İşCep Ticari uygulamamızı kullanarak da hızlıca Üye İşyeri ve Ek POS Başvurusu yapabiliyor. Ayrıca, müşterimiz olsun olmasın tüm işletmeler, www.isbank.com.tr adresinde yer alan Anında İşlem bölümünden POS-ÖKC başvurusunda bulanabiliyor. Turistik bölgelerde faaliyet gösteren üye işyerlerimiz özellikle yaz sezonun devam ettiği bu dönemde yabancı kart işlemlerini kolayca ve güvenle gerçekleştirebiliyor” dedi.

YABANCI PARA

Şimşek; “Yabancı turist sayısında artışın yaşandığı yaz sezonunda İş Bankası POS’larında, VISA International, MasterCard International, American Express (Amex), Japan Credit Bureau (JCB) ve UnionPay kredi, banka (debit) ve ön ödemeli (prepaid) kartlar kabul ediliyor. Üstelik, Türk Lirası ile birlikte ABD Doları, Euro, İngiliz Sterlini, Avustralya Doları, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, İsviçre Frangı, Japon Yeni, Kanada Doları, Kuveyt Dinarı, Norveç Kronu, Suudi Arabistan Riyali, Rus Rublesi, Çin Yuanı’nın da bulunduğu 15 farklı para birimi ile işlem yapılabiliyor” dedi.