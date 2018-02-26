Şahit olarak geldi, 18 yıl cezası olduğu fark edilince tutuklandı

Bursa’da, arkadaşının duruşmasında şahitlik etmek için eşiyle birlikte adliyeye gelen Murat Akpolat isimli kişi, 18 yıl hapis cezası olduğu fark edilince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Neye uğradığını şaşıran zanlının, bu hapis cezasından haberi olmadığı öğrenildi

Şahit olarak geldi, 18 yıl cezası olduğu fark edilince tutuklandı
Bursa'da, bir tanıdığının duruşmasına şahit sıfatıyla katılmak üzere adliyeye gelen 24 yaşındaki Murat Akpolat, tanıklık için kimlik bilgilerinin teyit edilmesi için nüfus cüzdanını duruşma katibine verdi.

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sistemi üzerinden kimlik bilgilerine bakılan Murat Akpolat’ın 9 ayrı hırsızlık dosyasından 18 yıl hapis cezası aldığı görüldü.

Durumu fark eden görevliler adliye koruma büro amirliğindeki polis memurlarına bilgi verdi. Murat Akpolat’ın kaçmaması için tedbir alan polis ekipleri, gerekli evraklar hazırlanana kadar şahsın yanından ayrılmadı.

Etrafında olup bitenlere anlam veremeyen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğundan haberi olmayan Murat Akpolat, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
 


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