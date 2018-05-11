Şahsiyet’in yeni bölümleri bu akşam
Haluk Bilginer, Cansu Dere, Hüseyin Avni Danyal, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Necip Memili’nin başrolünü oynadıkları ‘Şahsiyet’ dizisinin yeni bölümleri bu akşam izleyiciyle buluşuyor
ŞAHSİYET DİZİSİNİN KONUSU
65 yaşındaki adli katip memurluğundan emekli olan Agah (Haluk Bilginer) ilecinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra'nın (Cansu Dere) kesişen yolları, heyecan dolu bir hikaye olarak karşımıza çıkacak. Peki, Agâh ve Nevra'nın adım adım birbirlerine yaklaşmaları sadece bir tesadüf mü yoksa büyük bir bulmacanın eksik bir parçası mı?
Emekli bir adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul'un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu'nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurtdışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir. Agâh'ın bu tekdüze yaşantısı, kendisine konan Alzheimer Başlangıcı teşhisiyle altüst olur. Hastalığından ötürü er geç bütün anılarını unutacaktır.
Bu gerçek karşısında başta bocalasa da Agâh, unutmanın bir fırsat olduğunu fark eder. Yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bir fırsat! Nasıl olsa işleyeceği bu suçu gelecekte hatırlamayacak, hatırlamayacağı için de vicdan azabı çekmeyecektir. Bunun yanında cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra, üzerindeki baskılar yüzünden istifanın eşiğine gelmiştir. Ancak Agâh'ın aldığı cinayet kararı, Nevra'nın hayatını da tamamen değiştirecektir.
ŞAHSİYET DİZİSİ OYUNCULARI
Yapımcılığını Ay Yapım’ın, yönetmenliğini Onur Saylak’ın, senaristliğini Hakan Günday’ın üstlendiği dizide önemli isimler var.
Başrollerini ise Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili, Hüseyin Avni Danyal, Müjde Ar, İbrahim Selim ve Fırat Topkorur’unüstlendiği yapımın merakla beklenen ilk bölümü, bu akşam izleyicilerle buluşacak.