Şahsiyet’in yeni bölümleri bu akşam

ŞAHSİYET DİZİSİNİN KONUSU



ŞAHSİYET DİZİSİ OYUNCULARI

Elif Bayram

Yönetmenliğiniüstlendiği, senaryosunuyazdığı, Ay Yapım imzalı dizinin, puhutv’de yayınlanan ilk altı bölümü polisiye tutkunu izleyicinin beğenisini toplamıştı. 12 bölüm olarak tasarlanan ‘Şahsiyet’in bir sonraki bölümleri ise haziranda yayınlanacak.65 yaşındaki adli katip memurluğundan emekli olanilecinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olankesişen yolları, heyecan dolu bir hikaye olarak karşımıza çıkacak. Peki, Agâh ve Nevra'nın adım adım birbirlerine yaklaşmaları sadece bir tesadüf mü yoksa büyük bir bulmacanın eksik bir parçası mı?Emekli bir adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul'un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu'nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurtdışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir. Agâh'ın bu tekdüze yaşantısı, kendisine konanBaşlangıcı teşhisiyle altüst olur. Hastalığından ötürü er geç bütün anılarını unutacaktır.Bu gerçek karşısında başta bocalasa da Agâh, unutmanın bir fırsat olduğunu fark eder. Yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bir fırsat! Nasıl olsa işleyeceği bu suçu gelecekte hatırlamayacak, hatırlamayacağı için de vicdan azabı çekmeyecektir. Bunun yanında cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra, üzerindeki baskılar yüzünden istifanın eşiğine gelmiştir. Ancak Agâh'ın aldığı cinayet kararı, Nevra'nın hayatını da tamamen değiştirecektir.Yapımcılığınıyönetmenliğini, senaristliğini Hakan Günday’ın üstlendiği dizide önemli isimler var.Başrollerini ise Hüstlendiği yapımın merakla beklenen ilk bölümü, bu akşam izleyicilerle buluşacak.