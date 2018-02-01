Sahte banka sitesi kurarak dolandırdılar!



REKLÂMIN CAZİBESİNE KAPILMAYIN

BANKALAR DA SORUMLU TUTULABİLİR AMA…

Adem Özdoğan

Milyonlarca banka müşterisi, dolandırıcıların sosyal medya sitelerinde kurdukları tuzağa düşüyor. Dün gece Facebook’a girenler ilginç bir durum ile karşılaştı. Dolandırıcılar, özel bir bankaya ait sayfa görüntüsü oluşturdu. Tüketicileri, çeşitli vaatler sunarak, oluşturdukları linke yönlendiren dolandırıcılar böylece siteye giriş yapan kişilerin hesap bilgilerini ele geçirdi.Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Bir süre sonra ise, bu kez aynı kişilerin başka bir bankaya ait sayfa oluşturdukları anlaşıldı. 'bireyselbankacılık.com' isimli bir site oluşturan dolandırıcılar, hemen her detayı ile özel bir bankaya aitmiş izlenimi oluşturdu. Bu siteye giriş yapan kişiler, bilgilerini paylaştıkları anda hesap bilgilerini dolandırıcılara kaptırmış oldu.“Reklam yönlendirmesiyle bankaya ait olmayan yerlere şifre girişi yapılmamalı” diyen Ankara Barosu’na üye avukat Şamil Demir “Müşteriler bankanın resmi sayfasının yönlendirdiği sayfalardan giriş yapmak ve kendi güvenliklerini belli ölçüde düşünmek zorunda. Ancak, reklâmın cazibesi ve yönlendirilen sayfanın gerçek sayfa ile birebir aynı olması bunun görmezden gelinmesine neden olabiliyor.Böyle bir oltalama yöntemi ile müşterilerin kullanıcı kodu ya da vatandaşlık numarası ele geçirilebilir. Ama bankacılık işleminde en önemli güvenlik katmanı SMS şifresidir. Bu şifre her girişte farklı olduğundan ciddi koruma sağlar. Fakat mobil uygulamalar bazı durumlarda SMS’siz giriş sağlayabiliyor. Öte yandan müşterinin bu bilgileri ele geçirilerek daha ileri aşamada SİM kartı da kopyalanabilirse işte o zaman SMS de temin edilebileceğinden hesaplar boşaltılabilir. Bankalar bu uygulamalarıyla hackerları büyük oranda engellemiş olurlar. Ancak buna dikkat etmeyen vatandaşlar zarara uğrayabilir” dedi.Av. Demir açıklamasının devamında “Dolandırıcılığın gerçekleşmesi halinde bankaların sorumlu tutulabildiği haller oluyor. Ancak burada önemli olan dolandırıcılara kişisel verilerimizi kaptırmamak ve mağdur olmamak için çok cazip görünse bile bu tür yönlendirmelere itibar etmemektir” şeklinde konuştu.