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Sahte fotoğraftan gerçek aşk çıktı! (Emma Perrier ve Adem Güzel'in modern aşk hikayesi)

Böyle şeyler sadece filmlerde olur demeyin! Gerçekte de oluyor. İşte size Emma Perrier ve Adem Güzel'in şaşırtıcı aşk hikayesi...

20 Ocak 2018, Cumartesi 14:06
Sahte fotoğraftan gerçek aşk çıktı! (Emma Perrier ve Adem Güzel'in modern aşk hikayesi)
İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Emma Perrier, internetteki bir uygulamadan tanıştığı erkekle günlerce konuştu.

Kendisini Ronaldo 'Ronnie' Scicluna adıyla ve yarı İtalyan olarak tanıtan adam (fotoğrafta sağda), West Midlands'ta yaşadığını söyledi. Ronaldo'nun hiç İtalyanca bilmemesinden şüphelenen kadın, kendisine fotoğraf göndermesini istedi.



Emma Perrier ve Adem Güzel (solda), Alan Stanley (sağda)...


EMMA ADEM'İ UYARDI


Bir restoranda yöneticilik yapan Emma Perrier, gelen fotoğrafları internette aratınca şoka uğradı.Aslında 55 yaşında olan Alan Stanley, kendisinin yerine Türk manken Adem Güzel'in fotoğraflarını kadına yollamıştı.

Gerçek Alan Stanley'i görünce büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Emma Perrier, Türk modelin çalıştığı ajansa ulaşarak 55 yaşındaki adamın fotoğrafları kullandığı bilgisini paylaştı.



FİLMLERİ ARATMAYAN BİR AŞK HİKAYESİ


Ajans aracılığıyla Adem Güzel'le iletişim kuran Emma, Türk modelle uzun süre internet üzerinden konuştu. Çift bir araya geldiğinde, manken Adem Güzel İngiltere'ye taşınmaya karar verdi.

İngiliz basını, 'Hayli modern bir aşk hikayesi' başlığıyla Perrier ve Güzel'in haberini manşetten verdi. Filmleri aratmayan olaylarla bir araya gelen çift, halen Twickenham'da yaşıyor.

 



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