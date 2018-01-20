Sahte fotoğraftan gerçek aşk çıktı! (Emma Perrier ve Adem Güzel'in modern aşk hikayesi)



EMMA ADEM'İ UYARDI





FİLMLERİ ARATMAYAN BİR AŞK HİKAYESİ

Elif Bayram

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Emma Perrier, internetteki bir uygulamadan tanıştığı erkekle günlerce konuştu.Kendisini Ronaldo 'Ronnie' Scicluna adıyla ve yarı İtalyan olarak tanıtan adam (fotoğrafta sağda), West Midlands'ta yaşadığını söyledi. Ronaldo'nun hiç İtalyanca bilmemesinden şüphelenen kadın, kendisine fotoğraf göndermesini istedi.Bir restoranda yöneticilik yapan, gelen fotoğrafları internette aratınca şoka uğradı.Aslında 55 yaşında olan Alan Stanley, kendisinin yerine Türk manken Adem Güzel'in fotoğraflarını kadına yollamıştı.Gerçekgörünce büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Emma Perrier, Türk modelin çalıştığı ajansa ulaşarak 55 yaşındaki adamın fotoğrafları kullandığı bilgisini paylaştı.Ajans aracılığıylailetişim kuran Emma, Türk modelle uzun süre internet üzerinden konuştu. Çift bir araya geldiğinde, manken Adem Güzel İngiltere'ye taşınmaya karar verdi.İngiliz basını, 'Hayli modern bir aşk hikayesi' başlığıyla Perrier ve Güzel'in haberini manşetten verdi. Filmleri aratmayan olaylarla bir araya gelen çift, halen Twickenham'da yaşıyor.