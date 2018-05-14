Sahte hap çeteleri sosyal ağlarda satış yapıyor

Gençler arasında anti-anksiyete ilaçların keyfi kullanımı artarken, bu ilaçları aşırı kullanımı hastanelik vakalar yaşanmasına sebep oluyor.





Kaygı-endişe giderici olarak ve panik bozukluklarında kullanılan Xanax isimli ilacın üreticisi Pfizer, sosyal ağlardan satın alınan Xanax’ların hepsinin sahte olduğunu açıkladı ve suçlular tarafından yönetilen hızla büyüyen bir pazarın varlığına karşı uyardı.





İngiliz milletvekili Bambos Charalambous, Birleşik Krallık meclisinin dikkatini sahte hap çetelerine çekti ve rapor edilmelerine rağmen sosyal ağların sahte hap satan hesapları yasaklamakta geç kaldığını söyledi: “Sosyal medya şirketleri bu suçluların çevrimiçi Xanax satışını önlemek için daha ciddi hamleleri hızla gerçekleştirmeleri gerekiyor.”





BBC’nin araştırmasına göre, Facebook sahte Xanax satıcılarının reklamlarını hızla engellerken, Twitter iki haftalık süreçte rapor edilen 16 reklamın hiçbirisini kaldırmadı. Instagram ise 10 reklamdan 9’unu kaldırdı.





Pfizer’dan Nevilli Broad, inceledikleri sahte hapların içerisinde tarım ilaçları, fare zehri ve kurşunlu boya gibi maddelere rastladıklarını açıkladı. Broad ayrıca bu hapların gerçeğinden ayırt edilemez olarak tasarlandıklarına dikkat çekti.



