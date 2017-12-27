SON DAKİKA

Sahte içkiden ölenlerin cenazesine gelenlere aynı içkiden ikram edilince...

Dominik'te sahte içki nedeniyle ölenlerin cenazesine gelenlere de aynı içki ikram edildi, toplamda 12 kişi öldü

27 Aralık 2017, Çarşamba 10:02
Sahte içkiden ölenlerin cenazesine gelenlere aynı içkiden ikram edilince...
Dominik Cumhuriyeti'nde 12 kişi sahte içki yüzünden hayatını kaybetti.

Yetkililer, Haiti sınırına yakın bölgede evde yapılan ve metanol içeren likörün ilk olarak geçen hafta ölümlere neden olduğunu açıkladı.

Bu kişilerin cenazesinde ikram edilen likörün daha sonraki ölümlere yol açtığını ifade eden yetkililer, toplamda 12 kişinin öldüğünü, 21 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Sağlık Bakanı Altagracia Guzman, emniyet birimlerinin olayı araştırdığını kaydetti. Haiti'de şeker kamışından yaygın olarak sahte likör üretimi yapılıyor.

 
İran'da devrim gibi karar

İran'da devrim gibi karar
Trump Kuzey Kore konusunda Çin'i uyardı

Trump Kuzey Kore konusunda Çin'i uyardı
Kenya'da nargile yasaklandı

Kenya'da nargile yasaklandı
Fransa ile Belçika arasında 'savaş uçağı' gerilimi

Fransa ile Belçika arasında 'savaş uçağı' gerilimi
İngiliz psikopostan Trump destekçisi dini liderlere eleştiri

İngiliz psikopostan Trump destekçisi dini liderlere eleştiri
Vietnamlı havayolu şirketinden bikini takvimi

Vietnamlı havayolu şirketinden bikini takvimi
Altı yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu

Altı yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu
ABD'li basketbol oyuncuları battaniye çalma suçlamasıyla uçaktan atıldı

ABD'li basketbol oyuncuları battaniye çalma suçlamasıyla uçaktan atıldı
ABD'den Nijerya'ya 12 savaş uçağı

ABD'den Nijerya'ya 12 savaş uçağı
Çin'den ABD ve Almanya'ya iç işlerine müdahale tepkisi

Çin'den ABD ve Almanya'ya iç işlerine müdahale tepkisi
THY uçağı hasta yolcu için Kanada’ya inmek zorunda kaldı

THY uçağı hasta yolcu için Kanada’ya inmek zorunda kaldı