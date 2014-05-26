Sahte rapor operasyonu: Profesörler gözaltına alındı

Yapılan şikayet üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, özellikle hasta tutuklu ve hükümlülere sahte rapor düzenleyerek onların uzun süre hastanade kalmalarını sağlayan sağlık görevlilerine yönelik soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında bugün aralarında profesörler, doktorlar ve hasta bakıcıların da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Operasyon devam ederken, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Ferit ASLAN/DHA