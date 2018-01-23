Sahte sigara silahlı kavgaya neden oldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde sahte sigara satışı nedeni ile yaşanan dolandırıcılıktan yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı

Sahte sigara silahlı kavgaya neden oldu
Aldıkları sigara paketlerinin içinde sigara yerine köpük bulan alıcılar dolandırıldıklarını iddia ederek satıcılardan paralarını geri istemek için bir araya gelirlerken taraftarlar arasında kavga çıktı.

Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda tartışan grupta kavgada av tüfeği kullanan C.E. karşı gruptan A.U.'yı sırtından ve kalçasından yaraladı.

Polis, yaptığı araştırma sonucunda  yaralı A.U'yı ve diğer şüpheliler E.S., H.S., C.E., E.E. ve K.E.'yi gözaltına alarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada sorgulanarak ifadeleri alınan zanlılar ardından adliyeye sevk edildi.

DHA


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