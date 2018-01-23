Sahte sigara silahlı kavgaya neden oldu

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Aldıkları sigara paketlerinin içinde sigara yerine köpük bulan alıcılar dolandırıldıklarını iddia ederek satıcılardan paralarını geri istemek için bir araya gelirlerken taraftarlar arasında kavga çıktı.Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda tartışan grupta kavgada av tüfeği kullanan C.E. karşı gruptan A.U.'yı sırtından ve kalçasından yaraladı.Polis, yaptığı araştırma sonucunda yaralı A.U'yı ve diğer şüpheliler E.S., H.S., C.E., E.E. ve K.E.'yi gözaltına alarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada sorgulanarak ifadeleri alınan zanlılar ardından adliyeye sevk edildi.DHA