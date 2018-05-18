Sahur için hazırlayabileceğiniz pratik tava böreği









Fırın kullanmadan, tavada kolayca pişirebileceğiniz börek tarifi için





Malzemeler:





- 3 adet yufka

- 250 gram ıspanak

- 250 gr. kıyma

- 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ ve biraz tereyağı, tuz





Hazırlanışı:





Böreğin iç harcını hazırlayarak başlayın. Ispanakları temizleyip doğrayın. Ardından bir tavda sıva yağla diriliğini kaybedene kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra üzerine karabiber ve tuz ekleyin. Daha sonra kıymayı pişirmek için yine aynı tavaya bir miktar daha sıvı yağ koyup kıymaları kavurun. Aynı şekilde tuz ve karabiber ekleyin.





Sonrasında ise büyük boy teflon bir tavayı yağlayın. İlk yufkayı parçalamadan kenarları tavadan taşacak şekilde yerleştirin. Kalan iki yufkayı da büyük parçalar halinde parçalayın. Birkaç kat olduktan sonra hazırladığınız harcı yufkaların üzerine dökün ve üzerine bir miktar eritilmiş tereyağ yada sıva yağ gezdirin. Daha sonra kalan yufka parçalarıyla kaplayın. Parçalanan yufkalar tamamlandıktan sonra yufkaların üzerine sıvı yağ sürün ve ilk yufkanın tava dışında kalan bölümlerini üstüne doğru kapatın. Sonra yeniden bir miktar daha yağ sürün.









Daha sonra kısık ateşte çevire çevire pişirin. Böreğiniz çabucak hazır, afiyet olsun...





Alternatif peynirli iç için malzemeler:





- 3 adet yufka

- 1/2 su bardağı süt veya 5-6 yemek kaşığı yoğurt

- 1 adet yumurta

- 1/2 çay bardağı sıvı yağ

- Beyaz peynir

- Kaşar peyniri

- İsteğe bağlı maydanoz















