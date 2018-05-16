Sahur vakti bonzai içerken jandarmaya yakalandılar

Sahur vakti Karasu ilçesine bağlı Küçükkarasu Mahallesi sahil kenarında park halindeki bir araçtan şüphelenen jandarma ekipleri yaptıkları kontrolde araç içerisinde A.U. ve E.B. isimli şahısların kova tabir edilen düzenek içerisinde bonzai içtiklerini tespit etti. Jandarma ekipleri araç içinde geniş çaplı arama yaptı. Yapılan aramada 400 gram bonzai maddesi ele geçirdi.

Araç içinde bulunan 2 şahıs gözaltına alına alındı.

İHA