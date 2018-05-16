Sahur vakti bonzai içerken jandarmaya yakalandılar

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sahil kenarında sahur vakti araçta içinde bonzai içen gençler yakalandı

16 Mayıs 2018, Çarşamba 10:15
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Sahur vakti Karasu ilçesine bağlı Küçükkarasu Mahallesi sahil kenarında park halindeki bir araçtan şüphelenen jandarma ekipleri yaptıkları kontrolde araç içerisinde A.U. ve E.B. isimli şahısların kova tabir edilen düzenek içerisinde bonzai içtiklerini tespit etti. Jandarma ekipleri araç içinde geniş çaplı arama yaptı. Yapılan aramada 400 gram bonzai maddesi ele geçirdi. 

Araç içinde bulunan 2 şahıs gözaltına alına alındı. 

İHA

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