Sahura kalktığı sırada evine giren hırsız tarafından bıçaklandı
Adana’da bir kişi sahura kalktığı sırada evine giren hırsız tarafından darp edilip bıçaklandı. Hırsız ise evin damından atlayarak kaçtı
Olay, saat 02.45 sıralarında Seyhan İlçesi Şakirpaşa Mahallesi 42121 sokakta bulunan 2 katlı müstakil bir evde meydana geldi.
SALONDA KARŞILAŞTILAR
41 yaşındaki Cüneyt Şimşek ailesiyle birlikte sahura kalktı. Bu sırada kimliği belirlenemeyen yüzü maskeli hırsız ile evin salonunda karşılaştılar.
Şimşek, hırsız ile kavga etmeye başladı.
Hırsız, Şimşek'i darp etti ardından karnından bıçaklayarak evin damına çıktı. Daha sonra damdan atlayarak olay yerinden hızla ayrıldı.
ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Komşularının ihbarı üzerine de olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Şimşeği Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Şimşek’in tedavisi devam ediyor.
Polis ise olay hakkında soruşturma başlatarak hırsızı arama çalışmaları başlattı.