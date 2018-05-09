Sahura ne zaman kalkacağız? İlk oruç hangi gün? Ramazan ne zaman başlıyor?

Akın Güler

Şaban ayının sonuna adım adım yaklaşıyoruz. Şaban ayının bitiminin ardından 11 ayın sultanı Ramazan ayı başlayacak. Şimdi İslam alemi "Ramazan ayı ne zaman başlayacak?" sorusuna ceavp bulmaya çalışıyor. Ramazan ayının sona ermesinin ardından ise bayramı ve kaç gün tatil yapılacağını merak ediyor.11 ayın sultanı olarak nitelendirilen ve Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ay olan Ramazan ayı 16 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 14 Haziran Perşembe günü sona erecek. Müslüman vatandaşlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'a bağlayan gece sahura kalkıp niyet edecekler. Ramazan ayı içerisinde de Kadir Gecesi idrak edilecek. Ramazan ayının 27. gününe denk gelen Kadir Gecesi bu yıl 10 Haziran'a denk geliyor.14 Haziran arefe günü perşembe günü... Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise 15 Haziran Cuma, ikinci günü 16 Haziran Cumartesi ve son günü 17 Haziran Pazar günü...Bu yıl Ramazan ayının ilk günü cuma gününe denk geldiği için ve ikinci ve üçüncü günü hafta sonu tatiline geldiği için bu yıl bayram tatilinin 9 gün olması beklenmiyor.‘’Ramazan ayı Kur'an ayı'dır’’Ramazan ayında okunan Kur'ân’ın her bir harfine binler sevap yazılırRamazan ayı “Kur'ân ayı”dır. Diğer semavî kitaplar da Ramazan ayında indirilmiştir.Her bir Kur'ân harfine normal vakitte on sevap varken Ramazan-ı şerifte binler sevap verilir.Her Ramazan ayına Cebrail (as) Kur'ân’ı baştan sonra okur Efendimiz (asm) dinlerdi. Sonra da Peygamber Efendimiz mescidde sahabelere okur Hz. Cebrail de yanında bulunurdu. Bu hadiseye “arda” denilirdi."Teravih namazı"nı kılan günahlardan temizlenir"“Allah(cc) Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de gece ibadetini (teravih namazını) sünnet kıldım. Kim, faziletine inanarak ve alacağı mükâfatı Allah’dan (cc) umarak orucunu tutup, gece ibadetini yaparsa, anasından doğduğu gün gibi günahlarından kurtulur” (Nesai)“Ramazan ayının ilk gecesinde; sema kapıları ve cennet kapıları açılır. Bu açılış, ta son gecesine kadar devam eder; kapanmaz. İster kadın olsun, ister erkek; Ramazan ayının gecelerinden birinde kıldığı namazın (teravihin) her secdesi için bin yedi yüz sevap yazılır. Onun için cennette bir saray yapılır ki; kırmızı yakuttandır, her kapının dahi kırmızı yakut işlemeli iki kanadı vardır…” (Gunyet-üt Talibin)"Resulullah ve Hz. Ebu Bekir devrinde teravihler ferdi olarak kılınmış ve durum Hz. Ömer’in hilafetinin başlarına kadar bu minval üzere devam etmiştir. Hz. Ömer’in emriyle teravihler Übey İbnu Kab’ın imamlığında cemaatle kılınmaya başlanmıştır. Bu sebeple teravih namazının cemaat ile kılınmasına “Hz. Ömer’in sünneti” denilmiştir." (Kütüb-i Sitte)Ramazân-ı şerîfin ilk akşamı, (Şa'ban'ın son gününü Ramazan'ın ilk gününe bağlayan gece) akşamla yatsı arasında 2 rek'at teşekkür namazı kılınır. "Yâ Rabbî, Ramazân-ı şerîf ile müşerref kıldığın için" denilir ve namaza durulur.Fâtiha-i şerîfeden sonra birinci rek'atte 1 "İnnâ a'taynâkel-kevser...", ikinci rek'atte 1 İhlâs-ı şerîf okunur.Namazdan sonra; 70 İstiğfâr-ı şerîf, 70 Salevât-ı şerîfe (Salât-ı Münciye okumak efdaldir) okunup dua yapılır.Birinci 10 gün içinde mümkünse Tesbih Namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır. İkinci 10 gün içinde mümkünse yine Tesbih Namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır. Üçüncü 10 gün içinde tevbe-istiğfar, Hatm-i Enbiyâ ve 7 salât-ü selâm'dan sonra mümkünse Hatm-i İstiğfâr yapılıp, yani 1001 defa:"Estağfirullâhe'l-azıym. Ve etûbü ileyk" denilip, bittikten sonra 7 ilâ 70 salat-ü selâm okunur ve duâ yapılır."Allâhümme yâ vâsial-mağfiratiğfirlî", iftar esnâsında da:"Allâhümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme ğadin neveytü" duâsı okunur.Ramazanda sadaka-i fıtır veremeyen müslümanlar, arefe günü 2 rek'at namaz kılarak, Allâh'a ilticâ ederler. Zamm-ı sûre olarak ne istenirse o okunur.