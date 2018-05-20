Sahurda anne ve babasını boğazını keserek öldürdü

Gaziantep'te sahur vakti cinnet getiren bir kişi, anne ve babasini bıçaklayarak öldürdü. Anne ve babanın cenazesi, şüphe üzerine bugün iftardan sonra bulundu.

AİLESİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre, İstanbul'da çalışan ve Ramazan ayı nedeniyle ailesinin yasadığı Gaziantep'in İslahiye ilçesi Sulumağara mahallesine gelen M.U (27) sahur vakti tartıştığı babası Ali Uçar'ın(61) boğazını keserek öldürdü. Daha sonra mutfakta yemek hazırlayan annesi Nezihe Uçar'ı da bıçak darbeleriyle öldürdü.

Babasının cesedinin camdan gözükmemesi için halıya saran M.U. iftar vaktine kadar cenazelerle birlikte evde kaldı.

'ÇOK GÜZEL YERDELER'

İftar için yemek getiren komşularının anne-babasını sormaları üzerine, ailesinin çok güzel yerde olduğunu söylen M.U., komşularının şüphelenmesi üzerine iftar yemeğinin ardından babasının aracına binerek kaçtı.

Amcası olan mahalle muhtarı Ramazan Uçar, jandarma ile birlikte eve girdi. Otuma odasında kardeşi Ali Uçar ve mutfakta yengesi Nezihe Uçar'ın cansız bedenini buldu.

UYGULAMA NOKTASINDA YAKALANDI

Jandarma ve savcılık incelemesinin ardından karı kocanın cenazeleri İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

M.U., ise babasına ait 31 KEK 35 plakalı araç ile 1 Nolu Mülteci kampı yanındaki uygulama noktasında yakalanarak gözaltına alındı.